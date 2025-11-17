Άρης: Ο Άντζουσιτς κλήθηκε στην εθνική Σερβίας ως παίκτης του Άρη!
Σήμερα (17/11) έγιναν γνωστές οι κλήσεις του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς ενόψει των «παραθύρων» των εθνικών ομάδων και ο Σέρβος ομοσπονδιακός τεχνικός προχώρησε στην κλήση 24 αθλητών, υπολογίζοντας κι αυτούς που αγωνίζονται στην Euroleague και δεν θα μπορούσαν να αγωνιστούν και στα δύο παιχνίδια. Στη λίστα των «εκλεκτών» είναι και ο Ντανίλο Άντζουσιτς με τον οποίον οι «κίτρινοι» έχουν συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο και περιμένει την ολοκλήρωση των διαδικασιών αποδέσμευσής του από την Dubai BC. Το εντυπωσιακό της ιστορίας είναι ότι ο 34χρονος κλήθηκε ως παίκτης του Άρη, όπως γράφεται στο δελτίο Τύπου της σερβικής ομοσπονδίας.
