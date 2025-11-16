Ο Αμίν Νουά θα κάνει την παρθενική του εμφάνιση με τη φανέλα του Άρη και στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL.

Μετά το παιχνίδι κόντρα στην Μπαχτσεσεχίρ για το Eurocup στο Αλεξάνδρειο όπου είχε 9 πόντους σε 22 λεπτά συμμετοχής, ο Γάλλος φόργουορντ θα πάρει την πρώτη «γεύση» και από τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Αμίν Νουά θα αγωνιστεί κανονικά στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens ενώ αντίθετα έχουν μείνει εκτός οι Μπριν Φορμπς και Άλεξ Μερκβιλάτζε.

Έτσι, λοιπόν, ο προπονητής Ιγκόρ Μίλιτσιτς υπολογίζει στους Μήτρου-Λονγκ, Λέφα, Τζόουνς, Νουά, Φόρεστερ, Πουλιανίτη, Γκιουζέλη, Μποχωρίδη, Καζαμία, Ένοχ, Χάρελ και Κουλμπόκα.