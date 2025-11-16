Άρης: Ελληνικό ντεμπούτο για Νουά - Η 12άδα των «κιτρίνων»
Μετά το παιχνίδι κόντρα στην Μπαχτσεσεχίρ για το Eurocup στο Αλεξάνδρειο όπου είχε 9 πόντους σε 22 λεπτά συμμετοχής, ο Γάλλος φόργουορντ θα πάρει την πρώτη «γεύση» και από τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.
Ο Αμίν Νουά θα αγωνιστεί κανονικά στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens ενώ αντίθετα έχουν μείνει εκτός οι Μπριν Φορμπς και Άλεξ Μερκβιλάτζε.
Έτσι, λοιπόν, ο προπονητής Ιγκόρ Μίλιτσιτς υπολογίζει στους Μήτρου-Λονγκ, Λέφα, Τζόουνς, Νουά, Φόρεστερ, Πουλιανίτη, Γκιουζέλη, Μποχωρίδη, Καζαμία, Ένοχ, Χάρελ και Κουλμπόκα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.