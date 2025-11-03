GBL TOP-10: Το buzzer beater του Χρυσικόπουλου στην κορυφή
Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν ο... ήρωας της τελευταίας στιγμής για λογαριασμό του Κολοσσού καθώς από τα δικά του χέρια ήρθε η νίκη της ομάδας του κόντρα στον Πανιώνιο.
Το buzzer beater του Λίνου Χρυσικόπουλου. βρέθηκε μάλιστα, και στην 1η θέση όσον αφορά τις 10 καλύτερες φάσεις της 5ης αγωνιστικής στην Stoiximan GBL.
Στην 2η θέση αντίστοιχα βρέθηκε το καλάθι του Ταϊρί Άπλμπι κόντρα στο Μαρούσι με το οποίο η Μύκονος σημείωσε την 1η εντός έδρας νίκη της για τη φετινή σεζόν
Δείτε το ΤΟΡ-10 της 5ης αγωνιστικής
