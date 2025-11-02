Ολυμπιακός - Ηρακλής: Έξαλλος ο Γουόρντ, έσκισε τη φανέλα του μετά από χαμένο λέι-απ (vid)
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Ο «Γηραιός» ξεκίνησε πολύ δυναμικά στο ματς και παρά το γεγονός ότι οι Πειραιώτες πέρασαν μπροστά με διψήφιο προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο, οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν να είναι ανταγωνιστικοί και να πιέζουν μετά την ανάπαυλα.
Η ένταση και η δυσκολία του ματς αντικατοπτρίστηκε στην κίνηση του Τάισον Γουόρντ να σκίσει τη φανέλα του μετα από λέι-απ που δεν κατάφερε να μπει στο καλάθι.
Δείτε το βίντεο
