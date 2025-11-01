Η απόφαση για τομές είναι δεδομένη και επικυρώθηκε στη συζήτηση που είχε ο Ρίτσαρντ Σιάο με τον Νίκο Ζήση μετά την ήττα στο παραδοσιακό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης από τον ΠΑΟΚ και κυρίως την κακή εικόνα του Άρη.

Το ζήτημα της ενίσχυσης είναι στην ημερήσια διάταξη του Άρη εδώ και κάμποσες εβδομάδες καθώς είναι φανερό ότι αυτή η ομάδα αδυνατεί να βρει επικοινωνία, πολλώ δε μάλλον χημεία. Επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη αποκλειστικά για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ο Ρίτσαρντ Σιάο, δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας του δίχως αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα πρόσωπα που ηγούνται στο αγωνιστικό κομμάτι. Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι υπήρξε συζήτηση μεταξύ του ιδιοκτήτη του επενδυτικού fund που έχει τις μετοχές της ΚΑΕ Άρης με τον Νίκο Ζήση στη διάρκεια της οποίας ο τζένεραλ μάνατζερ της εταιρίας επανέλαβε τις ανάγκες που έχει αυτή η ομάδα και κυρίως τις κινήσεις που απαιτείται να γίνουν.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Ρίτσαρντ Σιάο αναγνωρίζοντας το μέγεθος της προσπάθειας του τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ καθώς χρειάστηκε να χτίσει μια ομάδα σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, ξεκαθάρισε ότι έχει τόσο την απόλυτη στήριξή του όσο και την αντίστοιχη οικονομική για τις κινήσεις που είναι πλέον απαραίτητο να γίνουν. Εξάλλου, ούτε στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης άρεσε η εικόνα που παρακολούθησε στο Nick Galis Hall, συνδυάζοντάς την μάλιστα με την τρομερή συμπαράσταση που είχε από τους φιλάθλους της. Ειδικά το τελευταίο είναι κάτι που είπε ο 25χρονος επιχειρηματίας και στα πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός του αλλά και σε στελέχη της ΚΑΕ. Δηλαδή, ότι η αγωνιστική εικόνα της ομάδας ήταν αντίθετη αυτής στις κερκίδες και της συνολικής υποστήριξης που απολαμβάνει αυτή η ομάδα από τον κόσμο της.

Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία με την πρόσληψη του Ιγκόρ Μίλιτσιτς στοιχειοθέτησε την πρώτη μορφή αντίδρασης, έπειτα όμως από τη συζήτηση μεταξύ του Ρίτσαρντ Σιάο με τον Νίκο Ζήση, είναι δεδομένο ότι έπονται κι άλλες. Κατά τις ίδιες πηγές επίσης, ο οικονομικός παράγοντας – για την ακρίβεια το πλάνο που είχε καταστρωθεί κατά την ανάληψη της ΚΑΕ από τη νέα ιδιοκτησία – πλέον μπαίνει στο περιθώριο καθώς έχει γίνει αντιληπτό ότι η υπέρβαση είναι αναγκαία. Ήδη έχει χαθεί αρκετός χρόνος και στη συζήτηση που έγινε τονίστηκε με απόλυτο τόνο ότι δεν πρέπει να χαθεί κι άλλος…