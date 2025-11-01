Χατζηελευθερίου: «Να πάρουμε ώθηση από τη στήριξη του κόσμου στη Μύκονο»

Ο βοηθός του Βαγγέλη Ζιάγκου, Παναγιώτης Χατζηελευθερίου, μίλησε για το παιχνίδι της Μυκόνου κόντρα στο Μαρούσι.

Η Μύκονος υποδέχεται το Μαρούσι στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL (2/11, 16:00, ΕΡΤ2 Σπορ), και ο ασίσταντ κόουτς Παναγιώτης Χατζηελευθερίου σχολίασε την προσεχή αναμέτρηση με την ομάδα των Βορείων Προαστίων της Αθήνας, που θα διεξαχθεί στο κλειστό της Άνω Μεράς.

Ο άμεσος συνεργάτης του Βαγγέλη Ζιάγκου επισήμανε στην αρχική του τοποθέτηση: «Κρατάμε την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου απέναντι στον Ολυμπιακό. Ήμασταν συγκεντρωμένοι, πολύ μαχητικοί και διεκδικήσαμε όλες τις μπάλες που ήταν διεκδικήσιμες. Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, η συγκέντρωσή μας χαλάρωσε και η μαχητικότητά μας μειώθηκε. Νομίζω ότι είναι ένα καλό μάθημα για το επόμενο παιχνίδι. Ας το δούμε έτσι, σαν μάθημα».

Όσον αφορά την αναμέτρηση με το Μαρούσι, επισήμανε: «Το Μαρούσι είναι μια πολύ καλή ομάδα, με δυνατή περιφέρεια και έναν εξαιρετικό προπονητή. Όπως έχει παραδεχτεί και ο κόουτς Ζιάγκος, η προετοιμασία της Μυκόνου Betsson τελείωσε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό και από εδώ ξεκινά ουσιαστικά το πρωτάθλημα για την ομάδα. Αυτή είναι η λογική με την οποία προσεγγίζουμε τον αγώνα. Το Μαρούσι έχει ποιότητα σε όλες τις θέσεις, πλήρες ρόστερ και παίκτες που μπορούν να καλύψουν όλες τις θέσεις, ενώ η περιφέρεια του είναι ιδιαίτερα δυνατή».

Και πρόσθεσε: «Πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό του παιχνιδιού, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να παίξουμε σοβαρά στην άμυνα, στα επιθετικά ατού του Αμαρουσίου, και η άμυνά μας να είναι επιθετική. Δεν υπάρχει περιθώριο για χαλάρωση. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καθώς το ματς είναι κρίσιμο και για το Μαρούσι».

Αναφορικά με την παρουσία των φίλων της Μυκόνου στο κλειστό της Άνω Μεράς, επισήμανε: «Η εικόνα του γηπέδου στον αγώνα με τον Ολυμπιακό ήταν εκπληκτική, όπως και η συμμετοχή του κόσμου! Δείχνει ένα διαφορετικό ήθος στην κατηγορία, κακά τα ψέματα. Η φιλοξενία είναι άψογη, χειροκροτούμε τον αντίπαλο, ο κόσμος γέμισε το γήπεδο, και περιμένουμε να γίνει το ίδιο και στο παιχνίδι με το Μαρούσι, ώστε να πάρουμε ώθηση από τη βοήθειά του».