Χωρίς προβλήματα αλλά με ελλιπή προετοιμασία θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ τον Άρη στο Nick Galis Hall στο παραδοσιακό ντέρμπι (1/10, 18:15) της Θεσσαλονίκης καθώς στην προπόνηση πήραν μέρος και οι Ντίμσα, Σλαφτσάκης.

Οι δύο αθλητές προστατεύτηκαν στο πρόσφατο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Μπράουνσβαϊκ αλλά υπολογίζονται από τον Γιούρι Ζντοβτς για το ντέρμπι με τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κάνει περισσότερες από μία προπονήσεις καθώς επέστρεψε από τη Γερμανία το βράδυ της Πέμπτης (30/10) κι έτσι το πρόγραμμα προετοιμασίας περιλάμβανε οικογενειακό διπλό, τακτική και παρουσίαση του αντιπάλου.

Μιλώντας για το ντέρμπι με τον Άρη, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Θοδωρής Ζάρας, είπε μεταξύ άλλων ότι… «έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι που είναι πολύ όμορφο να το ζεις σαν παίκτης. Είναι ένα κλασικό ντέρμπι Άρης–ΠΑΟΚ, που πέρα από όλα τα άλλα είναι και ένας αγώνας γοήτρου. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν μετράει τίποτα από όλα όσα συνηθίζουμε να λέμε για έναν οποιοδήποτε αγώνα. Δεν μετράει ούτε το καλό, ούτε το κακό μομέντουμ. Είναι θέμα μέρας, είναι θέμα θέλησης και τύχης πολλές φορές. Όποιος βρεθεί σε καλύτερη μέρα και αυτός που το θέλει παραπάνω, αυτός θα είναι ο νικητής».