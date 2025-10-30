Λυκογιάννης: «Αυτήν τη στιγμή βρίσκομαι σε έναν συνδυασμό περιόδου… αναζήτησης και ξεκούρασης»

Ο Άρης Λυκογιάννης μίλησε για αρκετά θέματα της επικαιρότητας στο Web radio της ΕΟΚ, όπου βρέθηκε καλεσμένος και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός

Για τη φετινή EuroLeague: «Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Θα υπάρξουν πολλές διαφορετικές εξελίξεις ανάλογα με τη φόρμα που θα βρίσκονται κατά περιόδους οι ομάδες. Είναι αρκετά νωρίς για συμπεράσματα. Καμία ομάδα δε βρίσκεται στο βαθμό ετοιμότητας που ενδεχομένως να επιθυμούσαν οι προπονητές και σίγουρα όλοι έχουν κάνει έναν προγραμματισμό προκειμένου να βρεθούν στην απόλυτη φόρμα στα play-offs. Οι δικές μας ομάδες έχουν πολύ μεγάλο ρόστερ, βάθος και ποιότητα. Ακόμα δεν έχουν βρεθεί όλοι οι παίκτες μεταξύ τους γι’ αυτό και οι αποδόσεις και των δύο έχουν σκαμπανεβάσματα».

Για τον Ολυμπιακό και τη χθεσινή (29/10) ήττα απ’ τη Μονακό: «Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βάλει στη φιλοσοφία κάποιους παίκτες που ήρθαν φέτος. Στερείται των υπηρεσιών ενός παίκτη, τον Έβανς, που στον αρχικό σχεδιασμό ο κόουτς Μπαρτζώκας τον προόριζε για βασικό playmaker. Τα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος κάνουν λίγο επισφαλή το χρονικό όριο της απουσίας του και τον βαθμό ετοιμότητάς του. Σίγουρα λείπει ένας scoring guard στη θέση του “άσσου”. Χθες απέναντι σε μια ομάδα με πολύ μεγάλο βαθμό αθλητικότητας ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα. Τη Μονακό δεν τη ματσάρει πολύ εύκολα ο Ολυμπιακός. Χθες νομίζω κυριάρχησε η Μονακό μετά το 1ο δεκάλεπτο και δίκαια έφτασε στη νίκη».

Για την επόμενη (31/10) αντίπαλο του Ολυμπιακού, Χάποελ Τελ Αβίβ, και την έως τώρα πορεία της (1η με 6-1 ρεκόρ): «Η Χάποελ σίγουρα είναι μια ομάδα που μπορεί να αντέξει μέχρι το τέλος. Εξάλλου έχει “χτιστεί” γι’ αυτό. Από πέρυσι έχει γίνει μια τεράστια επένδυση, η οποία συνεχίστηκε και φέτος. Έχουν δαπανηθεί πολλά χρήματα προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πολύ δυνατό ρόστερ, με παίκτες που έχουν εμπειρία από Ευρωλίγκα. Είναι μια υπερπλήρης ομάδα. Έχει σίγουρα το ρόστερ και την προπονητική εμπειρία, με τον κόουτς Ιτούδη, να φτάσει μέχρι το τέλος. Είναι απ’ τις ομάδες που έχουν ως βασικό στόχο το πλεονέκτημα έδρας στα play-offs και στη συνέχεια το Final-4».

Για τον Παναθηναϊκό: «Ο Παναθηναϊκός έχει μια καλή συγκομιδή νικών αυτήν τη στιγμή χωρίς η απόδοσή του να είναι στα επίπεδα που επιθυμεί ο κόουτς και προσδοκούσε γενικότερα ο κόσμος. Είναι ένα ρόστερ πολύ γεμάτο με τεράστιο επιθετικό ταλέντο. Κι αυτός αντιμετωπίζει προβλήματα χημείας και υπάρχει αναζήτηση ρόλων. Κάποιοι παίκτες προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους, όπως ο Σορτς. Ταυτόχρονα υπάρχουν αρκετοί τραυματισμοί, ειδικότερα στη γραμμή των ψηλών έχει αρκετά θέματα. Πλέον έχουν μείνει μόνο ο Γιούρτσεβεν και ο Μήτογλου και αποτελεί ερωτηματικό το πότε θα επιστρέψει ο Λεσόρ και σε τι κατάσταση θα βρεθεί. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τα ματς που θα έπρεπε να έχει πάρει, αν εξαιρέσουμε τη Μπαρτσελόνα εντός έδρας. Το ματς που ακολουθεί με τη Μονακό είναι πάρα πολύ δύσκολο, εκτός έδρας, απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα με μεγάλη αθλητικότητα. Ο Παναθηναϊκός έχει την ποιότητα να κερδίσει σε οποιοδήποτε γήπεδο, αρκεί να βρεθούν σε καλή αμυντική βραδιά οι παίκτες του».

Για τη Ντουμπάι BC: «Κι εκεί έχει γίνει μια μεγάλη επένδυση. Δε θεωρώ πως από τη φετινή χρονιά θα μπορέσει να έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα πρέπει να έχουμε υπομονή. Δείχνει πως μακροπρόθεσμα είναι στα πλάνα τους να “απλωθεί” γενικότερα το μπάσκετ. Αναμένουμε τις εξελίξεις. Υπάρχουν πολλά πράγματα στα σκαριά, όπως το NBA Europe που συζητιέται έντονα. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε».

Για το ότι βρίσκονται δέκα ελληνικές ομάδες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και την έως τώρα εικόνα τους σε αυτές: «Καταρχάς, είναι διαφορετικές οι διοργανώνεις και αυτό παίζει τον ρόλο του. Ο βαθμός δυσκολίας στο EuroCup είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ τις ομάδες του BCL ή του FIBA Europe Cup. Γι’ αυτό βλέπουμε τον Άρη και τον Πανιώνιο να έχουν πάρα πολλά προβλήματα στο EuroCup αλλά και στην GBL. Θεωρώ πως η ΑΕΚ έχει καλή τύχη να κάνει πάλι μια δυνατή πορεία στο BCL, όπως και πέρυσι. Έχει το ρόστερ και την προπονητική εμπειρία. Και ο ΠΑΟΚ έχει καλές πιθανότητες να προχωρήσει αρκετά στο FIBA Europe Cup. Η Καρδίτσα έχει πολύ καλή παρουσία, έκανε στην πρεμιέρα ένα σπουδαίο “διπλό” στην Οστάνδη, το οποίο θα μετρήσει αν “διπλώσει” τις νίκες στο εντός έδρας. Η Καρδίτσα ισορροπεί αρκετά καλά στον συνδυασμό της ευρωπαϊκής παρουσίας με την ελληνική. Είναι καλά δομημένη, αγωνιστικά, διοικητικά και οργανωτικά. Είναι απ’ τις ομάδες που λειτουργούν αρκετά καλά. Ο Προμηθέας έχει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του, είναι και αρκετά δύσκολος ο όμιλός του στο BCL. Αναμένω να δω τι θα συμβεί στη συνέχεια».

Για την επόμενη μέρα σε προσωπικό επίπεδο και αν σκέφτεται την επιστροφή του στην Ελλάδα: «Οι συνθήκες είναι αυτές που καθορίζουν την επιλογή που κάνεις. Πρόσφατα είχα μια πρόταση από την Ιταλία την οποία δεν την αποδέχθηκα για δικούς μου λόγους. Οι συνθήκες πρέπει να είναι τέτοιες που θα σε κάνουν να αποδεχτείς μια πρόταση. Αυτήν τη στιγμή βρίσκομαι σε έναν συνδυασμό περιόδου… αναζήτησης και ξεκούρασης».