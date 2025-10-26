Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπρούνο Φερνάντο από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Παρτιζάν συνεχίζει να «χτίζει» το ρόστερ της, προσθέτοντας στην frontline της τον Μπρούνο Φερνάντο, έναν παίκτη με εμπειρία και κύρος από το υψηλότερο επίπεδο.

Ο 26χρονος σέντερ (2,08 μ.) αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες αρκετών ομάδων του ΝΒΑ, όπως των Ατλάντα Χοκς και των Χιούστον Ρόκετς. O Φερνάντο έρχεται να προσφέρει στην Παρτιζάν ακριβώς αυτό που έψαχνε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, δηλαδή τη σταθερότητα και την επιβολή κοντά στο καλάθι.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα ο σερβικός σύλλογος, ο διεθνής Αγκολέζος θα αφιχθεί άμεσα στο Βελιγράδι, όπου θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Η κίνηση αυτή ενισχύει σημαντικά τη γραμμή των ψηλών της Παρτιζάν, ενόψει των απαιτήσεων σε EuroLeague και ABA League, με τους φίλους της ομάδας να υποδέχονται με ενθουσιασμό το νέο απόκτημα της ομάδας.