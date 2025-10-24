Ο Νίκος Ψέλνει: Γιατί τόση ξενομανία με τους προπονητές; | Gazz Floor by Novibet
Ο Νίκος Παπαδογιάννης έψσλε στο Gazz Floor by Novibet, με τον δημοσιογράφο του Gazzetta να σχολιάζει με καυστικό τρόπο την... ξενομανια των ομάδων της GBL.
Ο Νίκος Παπαδογιάννης μπορεί να μην ήταν στο στούντιο του Gazz Floor by Novibet, όμως το ψαλτήρι δεν έλειψε και πάλι. Ο δημοσιογράφος του Gazzetta ήταν απολαυστικός για ακόμη μια φορά στην ενότητα «Ο Νίκος Ψέλνει», με τους ξένους προπονητές που κοουτσάρουν στην Ελλάδα να μπαίνουν στο... στόχαστρότ του!
«Ο Νίκος Ψέλνει» στο Gazz Floor by Novibet:
