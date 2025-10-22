Όλα έτοιμα για την εποχή Μυστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Ικανός να μας ανεβάσει σε ένα νέο επίπεδο» - Τι απομένει για την οριστική μεταβίβαση

Όλο και πιο κοντά στη μεγάλη αλλαγή... σελίδας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Όπως έκανε γνωστό και με επίσημη ανακοίνωσή του πλέον ο ΠΑΟΚ, ολοκληρώθηκε ο οικονομικός και φορολογικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε από εταιρεία ορκωτών ελεγκτών για λογαριασμό του Αριστοτέλη Μυστακίδη. Όλα πάνε βάση προγραμματισμού και μετά την ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κατ' αρχήν συμφωνία. Πλέον, ο «δικέφαλος» βρίσκεται μπροστά στην αλλαγή σελίδας του.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ, διαδικαστικά ζητήματα απομένουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με το πέρας των οποίων θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τη νέα εποχή του «δικεφάλου».

Η επίσημη ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

Ανακοίνωση-ενημέρωση ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε ο οικονομικός και φορολογικός έλεγχος, ο οποίος διενεργήθηκε από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών για λογαριασμό του κ.Αριστοτέλη Μυστακίδη. Μετά και την ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Από την πρώτη στιγμή, η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε θέσει εξαρχής ως βασικό στόχο την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την είσοδο ενός ισχυρού επιχειρηματία, ικανού να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ σε ένα νέο επίπεδο και εκεί που πραγματικά του αξίζει να βρίσκεται.

Απομένουν πλέον διαδικαστικά ζητήματα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οπότε και θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τη νέα εποχή της ομάδας.