Η Μύκονος αποκάλυψε το αποτέλεσμα από το ανανεωμένο της γήπεδο, μετά την ανακαίνιση, ενόψει του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό (26/10, 13:00).

Η Μύκονος, με την άνοδό της στη Stoiximan GBL, ανακαίνισε το κλειστό γήπεδο της «Άνω Μεράς» και έδειξε το αποτέλεσμα μέσω των social media της ομάδας.

Η ομάδα των Κυκλάδων υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος, και οι «Πειραιώτες» θα είναι η πρώτη ομάδα που θα φιλοξενηθεί στο ανανεωμένο γήπεδο του νησιού (26/10, 13:00).

«Αυτή την Κυριακή ερχόμαστε ΣΠΙΤΙ». Αυτή ήταν η χαρακτηριστική φράση στην ανάρτηση της Μυκόνου, που καλεί τον κόσμο στο γήπεδο για να απολαύσει τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, ενώ με ένα εντυπωσιακό βίντεο παρουσιάζει τις αλλαγές που έγιναν στο γήπεδο της «Άνω Μέρας».

Στο ματς της Κυριακής, οι φίλοι της ομάδας αναμένεται να δώσουν βροντερό παρών.