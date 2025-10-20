Στο Top-10 της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, η πιο εντυπωσιακή φάση ήταν το «εκρηκτικό» κάρφωμα του Νίκου Ρογκαβόπουλου.

Η 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL μας χάρισε αρκετό θέαμα, με τα Top-10 highlights να το επιβεβαιώνουν. Οι παίκτες των δύο «αιωνίων» είχαν θέση στην τριάδα, ενώ υπήρξαν και άλλες εντυπωσιακές φάσεις από τα ματς της αγωνιστικής, που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες.

Στην πρώτη τριάδα βρέθηκε το κάρφωμα του Νικιλίνα στο ματς του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο (81-66), το τρίποντο του Αρνόλντας Κουλμπόκα που έστειλε το παιχνίδι του Άρη με το Μαρούσι στην παράταση (108-103) και, στην κορυφή, η «πτήση» του Ρογκαβόπουλου στη νίκη του Παναθηναϊκού στη Ρόδο (90-67).