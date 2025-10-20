Stoiximan GBL: Η πιο εντυπωσιακή φάση της αγωνιστικής, το κάρφωμα του Ρογκαβόπουλου (vid)
Η 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL μας χάρισε αρκετό θέαμα, με τα Top-10 highlights να το επιβεβαιώνουν. Οι παίκτες των δύο «αιωνίων» είχαν θέση στην τριάδα, ενώ υπήρξαν και άλλες εντυπωσιακές φάσεις από τα ματς της αγωνιστικής, που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες.
Στην πρώτη τριάδα βρέθηκε το κάρφωμα του Νικιλίνα στο ματς του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο (81-66), το τρίποντο του Αρνόλντας Κουλμπόκα που έστειλε το παιχνίδι του Άρη με το Μαρούσι στην παράταση (108-103) και, στην κορυφή, η «πτήση» του Ρογκαβόπουλου στη νίκη του Παναθηναϊκού στη Ρόδο (90-67).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.