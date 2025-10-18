Μαρούσι - Άρης: Το τρίποντο του Κουλμπόκα που έστειλε το ματς στην παράταση
Ο Αρνόλντας Κουλμπόκα ήταν ο άνθρωπος που έστειλε το Μαρούσι-Άρης στην παράταση με μεγάλο τρίποντο.
Το Μαρούσι πανηγύρισε μία πολύ εντυπωσιακή νίκη επί του Άρη με 108-103, σε ένα ματς όπου παίχτηκαν δύο τρομερές παρατάσεις και στο τέλος χαμογέλασε η ομάδα του Παπαθεοδώρου.
Οι γηπεδούχοι αγκάλιασαν το ροζ φύλλο αγώνα από την κανονική διάρκεια, αλλά ο Κουλμπόκα είχε άλλη άποψη και με μεγάλο τρίποντο έστειλε το ματς στην παράταση.
Δείτε το τρίποντο
