Ο Ματέο αποθέωσε τον «εγκέφαλο» του Περιστερίου: «Χτυπά την πόρτα της εθνικής Ισπανίας»
Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον γκαρντ του Περιστερίου ο προπονητής της εθνικής Ισπανίας. Ο Τσους Ματέο δείχνει πως παρακολουθεί πολύ τον Αλβάρο Καρντένας και εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια για αυτόν.
Ο Καρντένας παίζει ως δανεικός από τη Βαλένθια στους Περιστεριώτες και αποτελεί ένα από τα... κλειδιά της εντυπωσιακής εκκίνησης της ομάδας του Ξανθόπουλου. Mετρά 10.5 πόντους και 4.5 ασίστ κατά μέσο όρο.
«Υπάρχουν δύο νεαροί παίκτες που τα πάνε πολύ καλά, οι οποίοι βρίσκονται στην Ευρώπη. Ένας που βρίσκεται στη Γερμανία, ο Γκρέιτ Όσομπορ, και ένας άλλος που βρίσκεται στην Ελλάδα, ο Άλβαρο Καρντένας. Παίζουν σε πολύ καλό επίπεδο και χτυπούν την πόρτα», ήταν τα λόγια του.
Chus Mateo, seleccionador nacional, en @colgadosdelaro: «Hay dos chicos que están haciendo las cosas muy bien, que están en Europa; uno que está en Alemania, Great Osobor, y otro que está en Grecia, Álvaro Cárdenas. Están jugando a muy buen nivel y están llamando a la puerta».
