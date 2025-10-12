Άταμαν: «Εμείς χάσαμε τον Ναν, ο Ολυμπιακός τους Φουρνιέ, Γουόκαπ, οπότε ειλικρινά εμείς είχαμε πλεονέκτημα σε αυτό το κομμάτι»
Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να φύγει με τη νίκη από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL με 90-86.
Μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής των «πρασίνων» μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ λέγοντας αρχικά: «Οι δύο ομάδες έβαλαν πολύ ένταση στο παιχνίδι. Βέβαια η ποιότητα του μπάσκετ δεν ήταν καλή από μέρους μας. Εκτός από τρεις παίκτες, χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ από τον Τσέντι (σ.σ. Όσμαν), τον Ντίνο (σ.σ. Μήτογλου), τον Ρογκαβόπουλο, τον Γκραντ. Και ήμασταν άστοχοι. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κέρδισε το ματς. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να νικήσουμε. Το μόνο θετικό για εμάς είναι η διαφορά των τεσσάρων πόντων η οποία μπορεί να καλυφθεί στο ματς του β' γύρου στο γήπεδο μας».
Για την απουσία του Ναν: «Και ο Ολυμπιακός έχασε δύο σημαντικούς παίκτες όπως είναι ο Φουρνιέ και ο Γουόκαπ. Εμείς χάσαμε έναν. Οπότε ειλικρινά εμείς είχαμε πλεονέκτημα σε αυτό το κομμάτι. Ο Ναν ήταν έκπληξη για εμένα γιατί μου είπαν σήμερα ότι πονούσε στο γόνατο και δεν θέλαμε να ρισκάρουμε με αποτέλεσμα να μείνει εκτός. Αυτή η ομάδα δεν είναι ο Ναν. Έχουμε καλούς παίκτες για να κερδίσουμε τέτοιους είδους παιχνίδια».
Για την απόδοση του Σορτς: «Ο Σορτς ήταν εξαιρετικός. Πήρε ευθύνες και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Στη Μπασκόνια εκτός του Ναν δεν είχαμε παίκτη να πάρει ευθύνες. Όμως έκανε ένα λάθος στο τέλος».
