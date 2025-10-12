Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (13/10) ανάμεσα σε εκπροσώπους του ΑΣ ΠΑΟΚ και συνεργάτες του Αριστοτέλη Μυστακίδη, με αφορμή την εμπλοκή του 63χρονου επιχειρηματία στην «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ.

Τη Δευτέρα (13/10) αναμένεται να κατατεθεί το πόρισμα των ορκωτών λογιστών της πλευράς του κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη που πραγματοποίησαν ενδελεχή έλεγχο στα οικονομικά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Η προθεσμία που είχε οριστεί μεταξύ των δύο πλευρών ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (13/10), και σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα είναι έτοιμο, καθώς ο οικονομικός έλεγχος ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.

Με αφορμή την εμπλοκή του 63χρονου επιχειρηματία στην «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με εκπροσώπους του ερασιτέχνη, για θέματα που αφορούν το PAOK Sports Arena.

H ενημέρωση αναφέρει:

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ ενημερώνει, ότι συνεργάτες του επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη, με αφορμή την πιθανή εμπλοκή του στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, θα έχουν συνάντηση με εκπροσώπους του ερασιτέχνη, για θέματα που αφορούν το PAOK Sports Arena.

Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο (Δευτέρα 13 Οκτωβρίου)».