Συνάντηση ΑΣ ΠΑΟΚ - Μυστακίδη για το PAOK Sports Arena
Τη Δευτέρα (13/10) αναμένεται να κατατεθεί το πόρισμα των ορκωτών λογιστών της πλευράς του κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη που πραγματοποίησαν ενδελεχή έλεγχο στα οικονομικά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
Η προθεσμία που είχε οριστεί μεταξύ των δύο πλευρών ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (13/10), και σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα είναι έτοιμο, καθώς ο οικονομικός έλεγχος ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.
Με αφορμή την εμπλοκή του 63χρονου επιχειρηματία στην «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με εκπροσώπους του ερασιτέχνη, για θέματα που αφορούν το PAOK Sports Arena.
Δείτε ΕπίσηςΠΑΟΚ - Ηρακλής: Τα highlights μετά τη νίκη των «ασπρόμαυρων» στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης (vid)
H ενημέρωση αναφέρει:
«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ ενημερώνει, ότι συνεργάτες του επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη, με αφορμή την πιθανή εμπλοκή του στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, θα έχουν συνάντηση με εκπροσώπους του ερασιτέχνη, για θέματα που αφορούν το PAOK Sports Arena.
Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο (Δευτέρα 13 Οκτωβρίου)».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.