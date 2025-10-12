Μετά και την απουσία του Εβάν Φουρνιέ οριστικοποιήθηκε και η εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Άπαντες στον Ολυμπιακό ήταν στην... αναμονή αναφορικά με το αν θα μπορούσε να δώσει το «παρών» στο ντέρμπι του ΣΕΦ ο Εβάν Φουρνιέ.

Τελικά ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημα στην ποδοκνημική με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ από το ματς.

Έτσι διαμορφώθηκε και η τελική εξάδα των ξένων των «ερυθρολεύκων» οι οποίοι θα αγωνιστούν στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού για το ντέρμπι