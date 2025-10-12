Δείτε τους τρεις διαιτητές που θα σφυρίξουν στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο πρώτο μεταξύ τους ντέρμπι στη σεζόν (19:00, Live στο Gazzetta) για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με την τριάδα των διαιτητών να γίνεται γνωστή.

Όπως γνωρίζαμε, ένεκα του ντέρμπι, οι διαιτητές κάθε αναμέτρησης ανακοινώθηκαν τρεις ώρες πριν το τζάμπολ. Έτσι, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα σφυρίξουν οι Τσιμπούρης-Καρπάνος-Μπακάλης το πρώτο ντέρμπι της φετινής σεζόν.

Οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL είναι οι εξής

Σάββατο 11/10

Αλεξάνδρειο 16.00 Άρης Betsson-Κολοσσός H Hotels Collection Πιτσίλκας-Τηγάνης-Χριστινάκης (Παραλυκίδης)

Δ. Τόφαλος 19.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola-Μαρούσι Παπαπέτρου-Μαρτινάκος-Χατζημπαλίδης (Πίγκας)

PAOK Sports Arena 19.30 ΠΑΟΚ-Ηρακλής Τσαρούχα-Θεονάς-Σκανδαλάκης (Λαζαρίδης)

Κυριακή 12/10

Sunel Arena (κ.θ.) 13.00 ΑΕΚ-Πανιώνιος Πουρσανίδης-Κατραχούρας-Τσάνταλη (Διμπινούδης-Βογιατζάκη)

Α. Παπανδρέου 16.00 Περιστέρι-Μύκονος Betsson BC Συμεωνίδης-Τζιοπάνος-Μαρινάκης (Κυρτάτας)

ΣΕΦ 19.00 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR Τσιμπούρης-Καρπάνος-Μπακάλης (Νιγιάννης-Ντίνος)