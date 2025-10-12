Hoopfellas για το ντέρμπι: «Φαβορί ο Ολυμπιακός αν παίξει ο Φουρνιέ» | Gazz Floor LIVE by Novibet
Ο Hoopfellas, στο πλαίσιο του Gazz Floor LIVE powered by Novibet, μίλησε για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και τόνισε ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι το φαβορί, εάν θα έχουν στην διάθεσή τους τον Εβάν Φουρνιέ
Ο Hoopfellas μίλησε το Gazz Floor by Novibet για το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, παραθέτοντας την άποψή του σχετικά με το ποιος είναι το φαβορί.
Όπως τόνισε, ο Ολυμπιακός είναι εκείνος που μπορεί να χαρακτηριστεί φαβορί, όμως πολλά θα κριθούν από την συμμετοχή του Εβάν Φουρνιέ, αλλά και από το πώς θα διαχειριστεί τις αλλαγές στους ξένους του Παναθηναϊκού ο Έργκιν Άταμαν!
Η ανάλυση του Hoopfellas για το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός:
