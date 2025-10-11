«Έκανες τη σπίθα φλόγα!»: Το πανό φίλου του ΠΑΟΚ για τον Θανάση Χατζόπουλο

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ηρακλή στην κατάμεστη PAOK Sports Arena, και ένας φίλος του «Δικεφάλου του Βορρά» σήκωσε ένα ιδιαίτερο πανό για τον πρόεδρο της ΚΑΕ, Θανάση Χατζόπουλο.

Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή στην PAOK Sports Arena είναι αυτό που ξεχωρίζει στην πρώτη ημέρα δράσης για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να ανακοινώνει sold out!

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» γνώρισε την ήττα στην πρεμιέρα από τον Παναθηναϊκό και ψάχνει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα απέναντι στον «Γηραιό». Το «Παλατάκι» είναι κατάμεστο, κι ένας φίλος του ΠΑΟΚ σήκωσε ένα ιδιαίτερο πανό για τον πρόεδρο της ΚΑΕ, Θανάση Χατζόπουλο.

«Έκανες τη σπίθα φλόγα!», ήταν το μήνυμα για τον διοικητικό ηγέτη του ΠΑΟΚ.