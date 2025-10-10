Stoiximan GBL-ECAL: To ψηφιακό ημερολόγιο που βάζει τους φιλάθλους στο παιχνίδι!

Η Stoiximan GBL ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με την ECAL, που φέρνει για πρώτη φορά την ψηφιοποίηση του προγράμματος της Stoiximan Greek Basketball League.

Η Stoiximan GBL ανακοίνωσε τη νέα συνεργασία της με την ECAL, μέσω της οποίας το πρόγραμμα της Stoiximan Basket League ψηφιοποιείται για πρώτη φορά. Μέσω αυτής της πρωτοποριακής πλατφόρμας, οι φίλαθλοι μπορούν πλέον να προσθέσουν αυτόματα το πρόγραμμα αγώνων και εκδηλώσεων στα προσωπικά τους ημερολόγια με λίγα μόνο κλικ.

Αυτή η συνεργασία ενισχύει τη σύνδεση της Stoiximan GBL με το κοινό της, προσφέροντας άμεση και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές στιγμές της σεζόν. Είναι η ευκαιρία για κάθε φίλαθλο να οργανώσει τη χρονιά του, να «κλειδώσει» τα μεγάλα ματς και να βιώσει κάθε στιγμή γεμάτη ένταση, ελπίδα και προσδοκίες.

Οι φίλαθλοι μπορούν να ακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα, είτε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος, και να συγχρονίσουν το ημερολόγιό τους τώρα!

Συγχρονίστε το ημερολόγιο σας ΕΔΩ

O Κωνσταντίνος Νέτσης, Αγωνιστικός Διευθυντής της Stoiximan Greek Basketball League σχολίασε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την ECAL, μια συνεργασία που σηματοδοτεί ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Stoiximan Greek Basketball League. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, προσφέρουμε στους φιλάθλους έναν σύγχρονο και άμεσο τρόπο να παρακολουθούν το επίσημο πρόγραμμα και τα σημαντικότερα γεγονότα της σεζόν, μέσα από τα προσωπικά τους ψηφιακά ημερολόγια. Η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει τη σταθερή μας δέσμευση στην καινοτομία, την ποιότητα και τη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας των φιλάθλων — μια δέσμευση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας και καθοδηγεί κάθε μας πρωτοβουλία».

O Πάτρικ Μπάρετ, Ιδρυτής και CEO της ECAL ανέφερε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τη Stoiximan GBL και βοηθάμε τους φιλάθλους να ζήσουν το μπάσκετ με έναν πιο προσωπικό τρόπο. Η τεχνολογία του ημερολογίου μας καθιστά εύκολο για τους φιλάθλους να παρακολουθούν τις ομάδες τους και να παραμένουν κοντά στη δράση. Είναι ένα συναρπαστικό βήμα για την παροχή κορυφαίας ψηφιακής εμπειρίας στο ελληνικό επαγγελματικό μπάσκετ».