Stoiximan GBL: Το πανόραμα της 1ης αγωνιστικής
- Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:
- Η Βαθμολογία:
- Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL
Με ενδιαφέροντα παιχνίδια ξεκίνησε η φετινή Stoiximan GBL, καθώς το πρόγραμμα του Σαββάτου (4/10) είχε τέσσερα ματς.
Η ΑΕΚ πήρε το «διπλό» μετά από ένα ματς - θρίλερ με 85-87 στη Ρόδο και ξεκίνησε με το δεξί, ενώ στο παιχνίδι που ξεκινούσε ίδια ώρα, αυτό της Καρδίτσας με τον Άρη, οι Θεσσαλοί έκαναν πάρτι και επικράτησαν με 91-77.
Ο Ηρακλής επέστρεψε με... κρότο στην Stoiximan GBL, επικρατώντας του Προμηθέα με το εμφατικό 90-79, με το Περιστέρι, στο παιχνίδι που έκλεισε την δράση της ημέρας, να περνάει... αέρα από την έδρα του Πανιωνίου, όπως δείχνει και το τελικό 61-87.
Η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή (5/10), με τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται στο Μαρούσι και τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.
Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:
Σάββατο (4/10)
Κολοσσός Ρόδου - ΑΕΚ 85-87
Καρδίτσα - Άρης 91-77
Ηρακλής - Προμηθέας 90-79
Πανιώνιος - Περιστέρι 61-87
Κυριακή (5/10)
Μαρούσι - Ολυμπιακός 13:00
Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 16:00
Η Βαθμολογία:
- Περιστέρι 1-0
- Καρδίτσα 1-0
- Ηρακλής 1-0
- ΑΕΚ 1-0
- Κολοσσός 0-1
- Προμηθέας 0-1
- Άρης 0-1
- Πανιώνιος 0-1
- Μαρούσι 0-0
- Ολυμπιακός 0-0
- Παναθηναϊκός 0-0
- ΠΑΟΚ 0-0
- Μύκονος 0-0
Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL
Σάββατο (11/10)
Άρης - Κολοσσός (16:00)
Προμηθέας - Μαρούσι (19:00)
ΠΑΟΚ - Ηρακλής (19:00)
Κυριακή (12/10)
ΑΕΚ - Πανιώνιος (13:00)
Περιστέρι-Μύκονος (16:00)
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR (19:00)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.