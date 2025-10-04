Όλα όσα συνέβησαν στην 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL...

Με ενδιαφέροντα παιχνίδια ξεκίνησε η φετινή Stoiximan GBL, καθώς το πρόγραμμα του Σαββάτου (4/10) είχε τέσσερα ματς.

Η ΑΕΚ πήρε το «διπλό» μετά από ένα ματς - θρίλερ με 85-87 στη Ρόδο και ξεκίνησε με το δεξί, ενώ στο παιχνίδι που ξεκινούσε ίδια ώρα, αυτό της Καρδίτσας με τον Άρη, οι Θεσσαλοί έκαναν πάρτι και επικράτησαν με 91-77.

Ο Ηρακλής επέστρεψε με... κρότο στην Stoiximan GBL, επικρατώντας του Προμηθέα με το εμφατικό 90-79, με το Περιστέρι, στο παιχνίδι που έκλεισε την δράση της ημέρας, να περνάει... αέρα από την έδρα του Πανιωνίου, όπως δείχνει και το τελικό 61-87.

Η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή (5/10), με τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται στο Μαρούσι και τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:

Σάββατο (4/10)

Κολοσσός Ρόδου - ΑΕΚ 85-87

Καρδίτσα - Άρης 91-77

Ηρακλής - Προμηθέας 90-79

Πανιώνιος - Περιστέρι 61-87

Κυριακή (5/10)

Μαρούσι - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 16:00

Η Βαθμολογία:

Περιστέρι 1-0 Καρδίτσα 1-0 Ηρακλής 1-0 ΑΕΚ 1-0 Κολοσσός 0-1 Προμηθέας 0-1 Άρης 0-1 Πανιώνιος 0-1 Μαρούσι 0-0 Ολυμπιακός 0-0 Παναθηναϊκός 0-0 ΠΑΟΚ 0-0 Μύκονος 0-0

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL

Σάββατο (11/10)

Άρης - Κολοσσός (16:00)

Προμηθέας - Μαρούσι (19:00)

ΠΑΟΚ - Ηρακλής (19:00)

Κυριακή (12/10)

ΑΕΚ - Πανιώνιος (13:00)

Περιστέρι-Μύκονος (16:00)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR (19:00)