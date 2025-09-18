To AEK ΒC Αcademy Sports Center έχει πλέον έναν εντυπωσιακό τοίχο με εικόνες σπουδαίων μορφών της ιστορίας της Ένωσης.

Τα... αετόπουλα της Ακαδημίας της ΑΕΚ θα εμπνέονται πλέον από σπουδαίες μορφές της ιστορίας της ομάδας. Πλέον ο μεγάλος τοίχος που βρίσκεται στο AEK BC Academy Sports Center έχει πάνω του την ιστορία του συλλόγου και ανθρώπους που έχουν προσφέρει πολλά στην Βασίλισσα και στην οικογένεια της Ένωσης.

Γιώργος Αμερικάνος, Ντράγκαν Σάκοτα, Μιχάλης Κακιούζης, Νίκος Χατζής, Γιάννης Ιωαννίδης, Ντούσαν Σάκοτα, Δημήτρης Χατζηχρήστος, Kέβιν Πάντερ, Κιθ Λάνγκφορντ, Νίκος Ζήσης και Μπάνε Πρέλεβιτς κοσμούν τον τοίχο για να θυμίζουν σε όλα τα παιδιά τι σημαίνει ΑΕΚ. Τεράστιες μορφές ο καθένας στον ρόλο του. Είτε παίκτης, είτε προπονητής, είτε οπαδός-σύμβολο.

Mαθήματα ιστορίας σε όλα τα παιδιά. Πολύ όμορφο το αποτέλεσμα δίχως αμφιβολία!

Δείτε τον εντυπωσιακό τοίχο του AEK BC Academy Sports Center