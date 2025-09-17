Καράσκο: «Ο Κολοσσός είναι σπουδαία ομάδα, ένας εξαιρετικός οργανισμός»

Για τη νέα σεζόν που έχει μπροστά του ο Κολοσσός μίλησε ο Καράσκο.

Ο Καράσκο παρουσίασε το πλάνο του στον Κολοσσό για τη νέα σεζόν που θα τον βρει στο Νησί της Ρόδου.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη που ανέβηκε στη σελίδα του Κολοσσού

-Πέρυσι ήρθατε στα μέσα της σεζόν, σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και καταφέρατε να κρατήσετε την ομάδα στην κατηγορία. Ποιος ήταν ο βασικός παράγοντας που σας βοήθησε στο να πετύχετε αυτόν τον στόχο;

«Για να είμαι ειλικρινής, το πιο σημαντικό πράγμα, ήταν ότι όλοι μείναμε ενωμένοι και όλοι ήθελαν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να λύσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Και εννοώ όλοι. Οι παίκτες, όλο το σταφ και οι φίλαθλοι. Ήταν εξαιρετικοί. Οπότε το να μείνουμε ενωμένοι, ήταν το κλειδί».

-Φέτος συνεχίζετε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον Κολοσσό. Τι σας έκανε να αποφασίσετε να μείνετε στη Ρόδο και να συνεχίσετε να δουλεύετε εδώ;

«Ήταν πολύ εύκολη απόφαση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος εδώ, πιστεύω πως ο Κολοσσός είναι σπουδαία ομάδα, ένας εξαιρετικός οργανισμός, γιατί όλοι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν και όλοι το νιώθουν σαν κάτι πολύ σημαντικό, θα έλεγα κομμάτι της ζωής τους.

Το μέρος είναι φανταστικό, αγαπώ το νησί και η οικογένειά μου επίσης το απολαμβάνουν όταν έχουν την ευκαιρία να έρθουν. Οπότε για μένα και πάλι ήταν πολύ εύκολο νομίζω πως είναι προνόμιο να είμαι εδώ σε αυτόν τον σύλλογο, να δουλεύω για να προσπαθώ να βοηθήσω τους πάντες να βελτιωθούν και στο τέλος της ημέρας νιώθω πολύ όμορφα που βρίσκομαι εδώ.

-Η ομάδα έχει αρκετά νέα πρόσωπα αλλά κράτησε και σχεδόν το μισό περσινό ρόστερ. Τι στυλ μπάσκετ θέλετε να παίζει ο Κολοσσός και τι να περιμένουν οι φιλαθλοι να δουν στο γήπεδο;

«Πιστεύω ότι φέτος θα προσπαθήσουμε να είμαστε μια ομάδα που σίγουρα θα χτίσει πάνω σε όσα κάναμε πέρυσι, αλλά θα προσπαθήσουμε ίσως να αναπτυχθούμε σε άλλα κομμάτια, όπως η αμυνα και ο ρυθμός του παιχνιδιού και από εκεί θα προσπαθήσουμε να βελτιωνόμαστε όλοι μαζί σε κάθε προπόνηση, σε κάθε παιχνίδι.

Νιώθω ότι η λίγκα ανεβάζει το επίπεδό της, οπότε νομίζω ότι πρέπει να παλεύουμε σκληρά κάθε μέρα για να μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε τις άλλες ομάδες. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να μπορούμε να παλεύουμε σκληρά. Αν το κάνουμε αυτό και παίζουμε μαζί, θα πάρουμε νίκες».

-Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που ψάχνετε όταν επιλέγετε παίκτες;

«Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να φέρουμε τους σωστούς ανθρώπους, τους σωστούς χαρακτήρες, οπότε είναι μια διαδικασία που είναι για να είμαι ειλικρινής, δύσκολη το καλοκαίρι, έχει πολλή δουλειά, αλλά βεβαιωνόμαστε ότι δεν φέρνουμε μόνο τους παίκτες που πιστεύουμε ότι θα ταιριάξουν μαζί μας, αλλά και ότι είναι καλοί άνθρωποι με καλό χαρακτήρα, άνθρωποι πρόθυμοι να δουλέψουν και να είναι καλοί συμπαίκτες και να αποτελέσουν μέρος αυτού του οργανισμού. Οπότε αυτο είναι το πρώτο που κοιτάμε. Τον σωστό χαρακτήρα και μετά παίκτες που θέλουν να ανταγωνίζονται και θα μας δώσουν το επίπεδο έντασης και σκληράδας που χρειαζόμαστε.

-Πέρυσι οι φίλαθλοι έδωσαν μεγάλη στήριξη στο γηπεδο. Πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για εσάς και ποιο είναι το μηνυμα που θα θέλατε να τους στείλετε;

«Πρώτα απ’ όλα είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό. Εννοώ η ατμόσφαιρα που ειχαμε εδώ στο γήπεδο πέρυσι ήταν απίστευτη, ειδικά στα πιο κρίσιμα παιχνίδια, ήταν φανταστικό. Και όπως εγώ θυμάμαι ότι το είχα πει στο τέλος της περσινής σεζόν, αυτοί είναι ο πιο σημαντικός λόγος που είμαστε εδώ.

Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει λόγος να είμαστε εδώ. Νιώθω πολύ χαρούμενος όταν βλέπω αυτή την ατμόσφαιρα και τον κόσμο να μας στηρίζει και όλους τους φιλάθλους, τις οικογένειες γιατί αυτοί είναι ο βασικός λόγος να είμαστε εδώ και να παίζουμε γι αυτούς.

-Εάν έπρεπε να δώσετε έναν τίτλο για την επόμενη σεζόν ποιος θα ήταν;

«Νομίζω θα ήταν το ας μεγαλώσουμε μαζι».