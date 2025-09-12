Ο ΠΑΟΚ πήρε άνετη φιλική νίκη απέναντι στη Μέταλακ με 92-65, με τον Γιούρι Ζντοβτς να έχει για πρώτη φορά στην διάθεσή του τους Τζόουνς και Κόνιαρη.

Ένα πολύ καλό και χρήσιμο τεστ πέρασε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετώπισε σε φιλικό παιχνίδι τη Μέταλακ, επικρατώντας με 92-65.

Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου και έφτασε έτσι στη νίκη, με τον Γιούρι Ζντοβτς να βγάζει πολύτιμα συμπεράσματα ενόψει της συνέχειας της προετοιμασίας.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ είδε για πρώτη φορά στο παρκέ και σε αγώνα, τόσο τον Μάρβιν Τζόουνς, όσο και τον Αντώνη Κόνιαρη.

Κορυφαίος για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Μπράουν με 18 πόντους, ενώ 14 πρόσθεσε ο Περσίδης.

Ο Σλοβένος προπονητής ξεκίνησε το παιχνίδι με πεντάδα τους: Μπράουν, Ζάρας, Ντίμσα, Σλαφτσάκης και Μουρ και είδε την ομάδα του να έχει τον έλεγχο από το ξεκίνημα. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 15-7 στο 5΄και 19-14 στη λήξη της πρώτης περιόδου, για να ανεβάσει τη διαφορά πάνω από τους 10 πόντους στη διάρκεια της δεύτερης περιόδου. Με τον Μάρβιν Τζόουνς να έχει 11 πόντους, ο «Δικέφαλος» προηγήθηκε 44-30 στο ημίχρονο και επικράτησε πλήρως στη συνέχεια του αγώνα.

Η διαφορά ξεπέρασε για πρώτη φορά τους 20 (55-33) και με τρίποντο του Μέλβιν πήγε στους 23 (64-41 στο 27’). Η Μέταλακ μείωσε 65-49, αλλά στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου ο Μπράουν με τρίποντο λίγο πιο μπροστά από το κέντρο του γηπέδου διαμόρφωσε το 68-49. Με τον ίδιο ρυθμό συνεχίστηκε το παιχνίδι και στην τέταρτη περίοδο, με τον ΠΑΟΚ να δημιουργεί διαφορά ακόμη και 30 πόντων, πριν το τελικό 92-65.

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 44-30, 68-49, 92-65

ΠΑΟΚ mateco: Μέλβιν 3 (1), Κόνιαρης 3, Σλαφτσάκης 8 (2), Ζάρας 2, Τζάκσον 12 (1), Τζόουνς 11 (1), Περσίδης 14, Ιατρίδης 4, Μπράουν 18 (3), Φίλλιος, Μουρ 6, Ντίμσα 11 (3).

Μέταλακ : Ουάτσον 13 (1), Ίλες 5 (1), Μιλουτίνοβιτς 5 (1), Ντράγκογεβιτς 2, Πάιτς 2, Πέτροβιτς 1, Ντέιβις 2, Μίλιν 10 (2), Μπουμπάνια 1, Τρούνιτς 14 (2), Κοπρίβιτσα 10.