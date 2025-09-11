Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε (92-65) της Μέταλατς σε φιλικό παιχνίδι

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 92-65 της Μέταλατς σε φιλικό παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι και αύριο (12/9) θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν στο πλαίσιο του τουρνουά που διοργανώσει η σερβική ομάδα.

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς ήταν ανώτερη σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού καθώς από τις αρχές της δεύτερης περιόδου και με πρωταγωνιστή τον Μάρβιν Τζόουνς άρχισε να χτίζει διαφορά η οποία έφτασε στα επίπεδα των δεκατεσσάρων πόντων (44-30) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η κυριαρχία του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο (55-33, 24’) καθώς η ομάδα βασίστηκε στην επιθετική πολυφωνία της και στο γεγονός ότι πέντε παίκτες τελείωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων.

Η διαφορά έφτασε έως και στο +30 για την ελληνική ομάδα η οποία άφησε καλές εντυπώσεις με τη συνολική εμφάνισή της. Την Παρασκευή (12/9, 19:30) θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν Βελιγραδίου, στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι επί σερβικού εδάφους.

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 44-30, 68-49, 92-65

ΠΑΟΚ mateco: Μέλβιν 3 (1), Κόνιαρης 3, Σλαφτσάκης 8 (2), Ζάρας 2, Τζάκσον 12 (1), Τζόουνς 11 (1), Περσίδης 14, Ιατρίδης 4, Μπράουν 18 (3), Φίλλιος, Μουρ 6, Ντίμσα 11 (3).

METALAC: Ουάτσον 13 (1), Άϊλς 5 (1), Μιλουτίνοβιτς 5 (1), Ντραγκόγεβιτς 2, Πάγιτς 2, Πέτροβιτς 1, Ντέιβις 2, Μίλιν 10 (2), Μπαμπάνια 1, Τρούνιτς 14 (2), Κοπρίβιτσα 10.

