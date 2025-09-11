Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε (92-65) της Μέταλατς σε φιλικό παιχνίδι
Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς ήταν ανώτερη σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού καθώς από τις αρχές της δεύτερης περιόδου και με πρωταγωνιστή τον Μάρβιν Τζόουνς άρχισε να χτίζει διαφορά η οποία έφτασε στα επίπεδα των δεκατεσσάρων πόντων (44-30) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η κυριαρχία του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο (55-33, 24’) καθώς η ομάδα βασίστηκε στην επιθετική πολυφωνία της και στο γεγονός ότι πέντε παίκτες τελείωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων.
Η διαφορά έφτασε έως και στο +30 για την ελληνική ομάδα η οποία άφησε καλές εντυπώσεις με τη συνολική εμφάνισή της. Την Παρασκευή (12/9, 19:30) θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν Βελιγραδίου, στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι επί σερβικού εδάφους.
Τα δεκάλεπτα: 19-14, 44-30, 68-49, 92-65
ΠΑΟΚ mateco: Μέλβιν 3 (1), Κόνιαρης 3, Σλαφτσάκης 8 (2), Ζάρας 2, Τζάκσον 12 (1), Τζόουνς 11 (1), Περσίδης 14, Ιατρίδης 4, Μπράουν 18 (3), Φίλλιος, Μουρ 6, Ντίμσα 11 (3).
METALAC: Ουάτσον 13 (1), Άϊλς 5 (1), Μιλουτίνοβιτς 5 (1), Ντραγκόγεβιτς 2, Πάγιτς 2, Πέτροβιτς 1, Ντέιβις 2, Μίλιν 10 (2), Μπαμπάνια 1, Τρούνιτς 14 (2), Κοπρίβιτσα 10.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.