Ο Ηρακλής επικράτησε άνετα της Μυκόνου (93-79) στην πρεμιέρα του 32ου τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης» στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ηρακλής νίκησε τη Μύκονο με 93-79 στην πρεμιέρα του 32ου τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης», που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των ομάδων ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν.

Ο Ηρακλής μπήκε από νωρίς καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 21-12 στο 8’, με την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου να βγάζει άμεσα αντίδραση (21-21), αλλά να μην κρατάει.

Οι Θεσσαλονικείς διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα και είχαν τον έλεγχο του αγώνα εκμεταλλευόμενοι των λαθών των αντιπάλων τους για να φτάσουν με άνεση προς τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 49-37, 75-59, 93-79.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Γιώργος Σιγάλας): Ντάρκο-Κέλι 11 (3), Ράιτ-Φόρμαν 21 (3), Φόστερ 7, Σμιθ 15 (1), Τσιακμάς 3 (1), Πουλιανίτης 2, Μωραΐτης 4, Γουέρ 13, Καμπουρίδης 5 (1), Χρηστίδης 9, Σύλλας 3 (1)

ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 16 (3), Μουρ 4, Ρέι 11, Καββαδάς 1, Γερομιχαλός 5 (1), Ερμείδης, Σκουλίδας 3 (1), Μπιλλής 10 (2), Σιδηροηλίας, Μάντζαρης, Κάναντι 19 (4), Έβανς 10.