Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τους αρχηγούς της για τη σεζόν 2025-26 μέσω ανάρτησής της στα social media.

Στον επίσημο λογαριασμό της AEK παρουσιάστηκαν οι τρεις παίκτες που θα έχουν την ευθύνη του αρχηγού, ο Δημήτρης Φλιώνης που παραμένει πρώτος αρχηγός, δεύτερος ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας και τρίτος ο Γάιος Σκορδίλης.

Ο Φλιώνης αγωνίζεται στην ομάδα από το 2021 και είναι ο παλαιότερος στην ομάδα. Ο Κουζμίνσκας εντάχθηκε στο ρόστερ το 2022, ενώ ο έμπειρος σέντερ έγινε μέλος της ομάδας το 2024.

Δύο Έλληνες και ένας πολύπειρος Λιθουανός θα καθοδηγήσουν την Ένωση τη φετινή σεζόν προς την επίτευξη των στόχων της. Εκτός από τις εγχώριες διοργανώσεις, η ΑΕΚ θα συμμετάσχει για ακόμη μία χρονιά στο Basketball Champions League, εκεί όπου πέρυσι έφτασε μέχρι το Final Four.