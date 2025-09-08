Μετά από ένα... θρίλερ σε φιλικό στη Ρουμανία, η ΑΕΚ ηττήθηκε με 95-93 από την Κλουζ, αφού δέχθηκε buzzer beater τρίποντο στην τελευταία φάση.

Ματσάρα έγινε στο φιλικό της ΑΕΚ με την Κλουζ. Η Ένωση πήγε με ανατροπή με φοβερό τρίποντο Μπάρτλεϊ αλλά οι Ρουμάνοι απάντησαν με τρίποντο στην εκπνοή με τρίποντο του Ράσελ και πήραν τη νίκη με 95-93.

Με Φλιώνη, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Γκρέι και Σίλβα ξεκίνησε ο Ντράγκαν Σάκοτα την αναμέτρηση κόντρα στην Κλουζ. Την Τρίτη στις 19:00 θα παίξει κόντρα στη Βάλτσεα ολοκληρώνοντας έτσι τα φιλικά της στη Ρουμανία.

Σε άλλο ένα φιλικό κορυφαίοι παίκτες της ΑΕΚ από πλευράς σκοραρίσματος ήταν οι Αρμς και Σίλβα με 22 και 19 πόντους με 8 ριμπάουντ αντίστοιχα. Αμφότεροι έχουν ξεκινήσει ορεξάτοι την προετοιμασία. Από 11 είχαν οι Πετσάρσκι και Κουζμίνσκας.

Δεν αγωνίστηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο οποίος βρίσκεται στη Ρίγα της Λετονίας με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Το ματς

Η Ένωση είχε ένα μικρό προβάδισμα στην πρώτη περίοδο, το οποίο απώλεσε στο δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο τελείωσε στο 42-47, με τον Γκρέι να αστοχεί σε τρίποντο στην τελευταία επίθεση της δεύτερης περιόδου. Το ματς έγινε θρίλερ στο τέλος με την Βασίλισσα να επιστρέφει από το 82-89. Βελτιώθηκε σε επίθεση και άμυνα και μείωσε σε 90-92 με τη βολή του Σίλβα στα 22 δευτερόλεπτα.

Η μπάλα έμεινε στα χέρια της ΑΕΚ μετά το αντιαθλητικό που κέρδισε ο Σίλβα. Ο... μέτρ των οριακών καταστάσεων Μπάρτλεϊ εκτέλεσε για τρεις και έβαλε μπροστά για το 93-92 την ΑΕΚ στα 8 δευτερόλεπτα. Αλλά η Κλουζ με buzzer beater τρίποντο του Ράσελ με side step πήρε το ματς με 93-95.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 42-47, 62-67, 93-95

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 6, Σκορδίλης 2, Φλιώνης 3(1), Λεκαβίτσιους 8, Αρσενόπουλος 3(1), Πετσάρσκι 11(2), Κουζμίνσκας 11(3), Μπάρτλεϊ 8(2), Αρμς 22 (3 τρ. – 6 ριμπ.), Σίλβα 19 (8 ριμπ.)

Κλουζ (Σιλβάσαν): Μόλιναρ 5, Τσεπόι 2, Μέτιτς 13, Ράσελ 27, Σάμπο 2, Γούντμπερι 5, Μένσα 9, Τέιλορ 10, Κρικ 22