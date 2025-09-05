Έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Τσαντίλης

Ο παλαίμαχος παίκτης του Παπαθηναϊκού, Αλέξης Τσαντίλης έφυγε από τη ζωή, με την πράσινη ΚΑΕ να εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της.

Θλίψη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού και του ελληνικού μπάσκετ. Ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής των «πράσινων», Αλέξης Τσαντίλης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, με το «τριφύλλι» να εκφράζει τα συλληπητήρια του στην οικογένεια. Ήταν μέλος της ομάδας στο Πρωτάθλημα Ελλάδας το 1984.

Όσα αναφέρει η πράσινη ΚΑΕ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του παλαίμαχου καλαθοσφαιριστή μας, Αλέξη Τσαντίλη. Ο εκλιπών ήταν μέλος της σπουδαίας ομάδας του Παναθηναϊκού που κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδος το 1984. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ο Αλέξης Τσαντίλης όρθιος, δεύτερος από τα αριστερά, δίπλα στον προπονητή της ομάδας, Μιχάλη Κυρίτση.