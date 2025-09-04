Η Μύκονος ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με διεθνή στοιχηματική εταιρεία η οποία θα αποτελέσει και χορηγό ονοματοδοσίας.

Η Μύκονος μαζί με την είσοδο στην Greek Basketball League μπαίνει και σε μία νέα εποχή γενικότερα. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε νέο χορηγό που θα έχει και ρόλό χορηγού ονοματοδοσίας, ώστε η ομάδα από το νησί των ανέμων να αποκτήσει έναν πολύ ισχυρό συμπαίκτη στην προσπάθεια της στην Α1.

Η ανακοίνωση

«Η Μύκονος ανακοινώνει με χαρά και υπερηφάνεια την έναρξη της συνεργασίας της με τη διεθνή στοιχηματική εταιρεία Betsson Greece ,η οποία αναλαμβάνει τον ρόλο του χορηγού ονοματοδοσίας. Πλέον, η ομάδα θα αγωνίζεται με το όνομα Μύκονος Betsson BC, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον οργανισμό και έχοντας έναν ισχυρό «συμπαίκτη» στο πλευρό της.

Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τη Μύκονο Betsson BC, η οποία έχει μπροστά της την ιστορική πρώτη συμμετοχή στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, εκπροσωπώντας το Νησί των Ανέμων στο υψηλότερο επίπεδο.

Παράλληλα, η Betsson γίνεται ισχυρός σύμμαχος σε αυτή τη μοναδική στιγμή, μοιράζοντας κοινά οράματα και αξίες με τον σύλλογο: την ανάπτυξη του αθλητισμού, την καλλιέργεια της αθλητικής παιδείας, την προώθηση των αρχών του ευ αγωνίζεσθαι και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής μέσω του αθλητισμού.

Η Μύκονος και η Betsson ξεκινούν μια κοινή πορεία με στόχο να γράψουν ιστορία, μετατρέποντας την πρώτη χρονιά στη μεγάλη κατηγορία σε μία σεζόν-ορόσημο για τον αθλητισμό και την κοινωνία των Κυκλάδων.

"Η συνεργασία με τη Betsson, μία εκ των κορυφαίων εταιρειών στον χώρο της, μας δίνει δύναμη και αυτοπεποίθηση να αντιμετωπίσουμε με αισιοδοξία τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να χτίσουμε σταθερές βάσεις για το μέλλον», δήλωσε ο Πρόεδρος της ομάδας, κ. Αλέξανδρος Αγγελετάκης, και πρόσθεσε: «Μαζί, μοιραζόμαστε ένα όραμα για υψηλές επιδόσεις, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, ενισχύοντας τη θέση της Μυκόνου στο ελληνικό μπάσκετ.

Ταυτόχρονα, θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μέσα από πρωτοβουλίες εντός και εκτός γηπέδου. Η Μύκονος στηρίζει διαχρονικά την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, έχοντας ως κοινό τόπο με τη Betsson την κοινωνική προσφορά». Από την πλευρά της Betsson, ο κ. Θάνος Μαρίνος, Managing Director, δήλωσε: «Για εμάς στη Betsson, η συνεργασία με τη Μύκονο BC είναι κάτι παραπάνω από μια χορηγική συμφωνία. Είναι μια σχέση που χτίζεται πάνω σε κοινές αξίες, σεβασμό και αλληλοστήριξη. Η Betsson, με πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας διεθνώς στον χώρο της ψυχαγωγίας και του gaming, συνδυάζει το παγκόσμιο αποτύπωμά της με τη δυναμική και τη διεθνή ακτινοβολία της Μυκόνου, δημιουργώντας μια συνεργασία με ουσία και προοπτική, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε την ομάδα στη νέα της πρόκληση στην κορυφαία κατηγορία και στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τόσο την ομάδα όσο και την κοινωνία, με δράσεις που θα αφήσουν θετικό αποτύπωμα".»