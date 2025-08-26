Ζντοβτς: «Υπάρχει πίεση αλλά εμείς πρέπει να την κάνουμε δημιουργική»

Χαμογελαστός από την εξέλιξη των πραγμάτων και την ολοκλήρωση των μεταγραφικών κινήσεων ο Γιούρι Ζντοβτς αναφέρθηκε στη δημιουργία ομάδας από μηδενική βάση για τον ΠΑΟΚ αλλά και στις ευθύνες επανάληψης μιας σεζόν αντίστοιχης με την περσινή.

Ο Σλοβένος προπονητής του Δικεφάλου μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου για το φετινό εγχείρημα του ΠΑΟΚ και αφού ευχαρίστησε τη διοίκηση της ομάδας για τις ιδανικές συνθήκες υπό τις οποίες δουλεύει η ομάδα, αναφέρθηκε στη δουλειά που πρέπει να γίνει στο επόμενο διάστημα. «Η ομάδα είναι καινούργια και σε κάθε καινούργια ομάδα υπάρχουν ερωτηματικά. Μέσα από το scouting νομίζεις ότι ξέρεις τους παίκτες αλλά η αλήθεια είναι ότι τους γνωρίζεις μέσα από την καθημερινότητα και την προσωπική επαφή. Οφείλω να πω ότι οι πρώτες μου σκέψεις είναι θετικές γιατί θα έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα αλλά έχουμε να κάνουμε πολύ δουλειά. Δεν έχω το παραμικρό παράπονο από τη μέχρι στιγμής προετοιμασία. Ο προπονητής μιας ομάδας οφείλει να λύνει και να μη δημιουργεί προβλήματα. Αυτό θα προσπαθήσω και από την πλευρά μου», είπε.

Ο Γιούρι Ζντοβτς απέκλεισε το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης ή τουλάχιστον στην παρούσα στιγμή. Προφανώς η τελική απόφαση θα παρθεί μέσα από την εικόνα που θα παρουσιάσει η ομάδα στα τεστ προετοιμασίας με αρχή – εκτός του αυριανού (27/8) προπονητικού χαρακτήρα αγώνα με την Αρετσού Καλαμαριάς – το βράδυ του Σαββάτου (30/8) απέναντι στη Βιλερμπάν, στη Γαλλία. «Η ενέργεια των παικτών είναι το πιο θετικό στοιχείο από τη μέχρι στιγμής προετοιμασία. Προσπαθούν να προσφέρουν το μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους. Το δύσκολο κομμάτι είναι ότι οι παίκτες κουβαλούν τους αυτοματισμούς της περσινής χρονιάς κι αυτό δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Κάθε προπονητής έχει τις δικές του ιδέες, αυτό ισχύει και για μένα. Οπότε, αποτελεί προσωπική πρόκληση να δουλέψω με τα παιδιά».

Εκεί ρωτήθηκε για το αν η περσινή εντυπωσιακή σεζόν – παράλληλα με τον τετραπλασιασμό των διατεθειμένων εισιτηρίων διαρκείας – ενισχύει την πίεση. «Οπωσδήποτε αλλά έτσι πρέπει και να είναι. Αυτή η πίεση πρέπει να είναι δημιουργική και όλοι να βελτιώνονται. Παίκτες και προπονητές. Μόνο έτσι θα λειτουργήσεις σωστά για να πας στο άλλο επίπεδο».