Έναρξη της προετοιμασίας για τον ΠΑΟΚ, με τους Τόμας Ντίμσα και Μπεν Μουρ να φτάνουν στη Θεσσαλονίκη ώστε να ενσωματωθούν στην ομάδα.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία ενόψει της σεζόν που έρχεται. Οι παίκτες του Γιούρι Ζντοβς πάτησαν παρκέ, πραγματοποιώντας την πρώτη προπόνηση της σεζόν.

Η οποία άλλωστε για τον ΠΑΟΚ ξεκινάει από νωρίς, αφού οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν για τα προκριματικά του BCL την Στουντέτσκι, στο πρώτο παιχνίδι των προκριματικών.

Στην έναρξη της προετοιμασίας δεν ήταν οι Τόμας Ντίμσα και Μπεν Μουρ. Ο Λιθουανός αριβάρει το βράδυ της Τρίτης (12/8), ενώ ο Μπεν Μουρ αντίστοιχα το πρωί της Τετάρτης.

Τελειώνει ο Άλεξ Αντετοκούνμπο από τον ΠΑΟΚ

Απών από την πρώτη προπόνηση της σεζόν ήταν και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο. Ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ την περασμένη σεζόν αλλά αναμένεται να βρει νέο σταθμό στην καριέρα του.

Την περασμένη σεζόν στη Stoiximan GBL αγωνίστηκε σε 18 παιχνίδια με 0.9 πόντους, 1.0 ριμπάουντ σε λιγότερο από 5 λεπτά που πατούσε παρκέ.