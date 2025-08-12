Οικονομόπουλος: «Η συνύπαρξη με τον Φάνη Χριστοδούλου με γεμίζει με κίνητρο»

Στο ΕΟΚ Webradio μίλησε ο Σωτήρης Οικονομόπουλος, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό και την ανυπομονησία του για τη νέα σεζόν στον Πανιώνιο.

Ο Σωτήρης Οικονομόπουλος είναι από τη φετινή σεζόν παίκτης του Πανιωνίου. Ο Έλληνας γκαρντ μίλησε στο ΕΟΚ Webradio για αυτήν του την απόφαση, αλλά και τη συνύπαρξη με τον Φάνη Χριστοδούλου.

Οι δηλώσεις του Οικονομόπουλου

Για την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στον Πανιώνιο: «Εμένα αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στον Πανιώνιο, πέρα απ’ την ιστορία του και όλα αυτά, είναι το ενδιαφέρον που έδειξε αμέσως για ‘μένα. Σίγουρα όταν βλέπεις μια ομάδα που φτιάχνεται για να είναι πολύ ανταγωνιστική και πάντοτε έχει ψηλούς στόχους, αυτομάτως θες να είσαι κι εσύ μέρος όλου αυτού που δημιουργείται, ώστε να γίνεις κι εσύ καλύτερος και να προσπαθείς να βοηθήσεις την ομάδα να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει».

Για το πόσο τον βοήθησαν οι εμπειρίες του στην Elite League: «Είναι χρήσιμο για έναν νέο αθλητή να έχει μια εμπειρία απ’ την Elite League, γιατί συνήθως εκεί βρίσκονται περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερος χρόνος συμμετοχής, σε σχέση πάντα με την GBL. Το σημαντικότερο είναι να μένεις συγκεντρωμένος και να κάνεις τη δουλειά σου. Αν το έχεις αυτό, θα βγει μέσα στο γήπεδο και, από ‘κει και πέρα, οι ομάδες της GBL προφανώς θα ενδιαφερθούν για νέους Έλληνες παίκτες».

Για το πώς βιώνει τη συνύπαρξη με τον Φάνη Χριστοδούλου: «Ο κύριος Φάνης είναι θρύλος του αθλήματος, οπότε αυτό αυτομάτως με γεμίζει με κίνητρο, ως νέο παιδί, να προσπαθώ κάθε μέρα ακόμα περισσότερο για να αποδείξω πως άξια και δίκαια βρίσκομαι εκεί που βρίσκομαι αυτήν τη στιγμή».

Για τις υψηλές βλέψεις του Πανιωνίου: «Ο Πανιώνιος παραδοσιακά έχει υψηλούς στόχους, έχει τον κόσμο του ο οποίος θα δημιουργήσει τρομερή ατμόσφαιρα και πάντα θες να τον ικανοποιείς. Αυτό αυτομάτως δημιουργεί μια έξτρα πίεση, αλλά κυρίως ένα έξτρα κίνητρο, γιατί ούτως ή άλλως σαν αθλητής βάζεις κίνητρα και πίεση στον εαυτό σου να πετυχαίνεις πάντα το καλύτερο που μπορείς. Ο Πανιώνιος παραδοσιακά θέλει να πρωταγωνιστεί. Θέλει πάντα να ανταγωνίζεται όσο ψηλότερα γίνεται και αυτός είναι ο στόχος μας για τη φετινή χρονιά».

Για τον προπονητή του Πανιωνίου, Λούκα Παβίσεβιτς: «Εγώ τον κόουτς τον πρόλαβα πριν καλά-καλά ξεκινήσει η χρονιά, γιατί συζητήσαμε. Συμφωνήσαμε σε πράγματα που ήθελα εγώ, θέλει κι αυτός να δει κάποια πράγματα από εμένα προκειμένου να πάρω την ευκαιρία μου, να βρίσκομαι στο γήπεδο και να μπορέσω να μεγαλώσω τον ρόλο μου. Έχοντας τον ίδιον τρόπο σκέψης πάνω στο κομμάτι που αφορά εμένα, ήταν εύκολο να συμφωνήσω. Σίγουρα μεγάλο ρόλο παίζει και το ότι ξέρω τους δύο βοηθούς του, τον κόουτς Τσαλδάρη και τον κόουτς Κουρμούλη, που με είχαν από παιδί στα παιδικοεφηβικά του Ολυμπιακού, οπότε όλο αυτό το έκανε ακόμα ευκολότερο».

Για το με τι θα ήταν ικανοποιημένος στο τέλος της νέας σεζόν: «Αυτό είναι ένα ερώτημα που δε μπορώ να απαντήσω. Το ιδανικότερο σενάριο είναι να πάρεις το πρωτάθλημα και το EuroCup, αλλά αυτό είναι ένα ιδανικό σενάριο. Εγώ εστιάζω στο τώρα, σε αυτήν τη στιγμή. Ξεκινήσαμε χθες (11/08) την προετοιμασία. Θα προσπαθώ κάθε μέρα να δίνω το 100% μου και, από ‘κει και πέρα, κανείς δε μπορεί να ξέρει τι θα γίνει στο τέλος της χρονιάς. Ελπίζουμε για το καλύτερο».

Για τις προσωπικές τους φιλοδοξίες: «Εννοείται πως μέσα απ’ την ομαδική εξέλιξη πάντοτε ένας παίκτης κερδίζει πράγματα. Εγώ ως νέος ίσως ακόμα περισσότερο, γιατί έχω πολλά να δουλέψω πάνω στο παιχνίδι μου. Το καλύτερο σενάριο για εμένα είναι να μπορέσω ν’ αποδείξω πως αξίζω να βρίσκομαι σε μια ομάδα της GBL με κάποιον ρόλο».

Για την έως τώρα μπασκετική του πορεία: «Όλο το ταξίδι έχει τα καλά του και τα κακά του. Από κάθε κατάσταση κερδίζεις κάτι, από άλλες περισσότερο, από άλλες λιγότερο. Σίγουρα θεωρώ πως έχω ζήσει διάφορες καταστάσεις οι οποίες με έχουν βοηθήσει σαν παίκτη και σαν άνθρωπο φυσικά. Έχω κερδίσει κάτι απ’ όπου κι αν βρέθηκα. Νομίζω ότι δε μπορώ να ξεχωρίσω κάτι. Σίγουρα όμως θέλω να ζήσω περισσότερα. Αν έχω ένα μικρό… παράπονο είναι ότι θα ήθελα τη χρονιά στην Elite League με τον Πανερυθραϊκό να είχαμε πάει λίγο καλύτερα στο Final-4 και να είχαμε πάρει την άνοδο. Θα μπορούσα να πω ότι αυτό, αν συνέβαινε, θα ήταν το highlight μου από την Elite League».