Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την ανανέωση και ενίσχυση της συνεργασίας της με το Οινοποιείο Καραμήτρου.

Η Καρδίτσα μέσω ανακοίνωσής της γνωστοποίησε την ανανέωση, καθώς και την ενίσχυση της χορηγικής συνεργασίας της με το Οινοποιείο Καραμήτρου για τη σεζόν 2025/26.

Η ανακοίνωση

«Ο Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ έχει την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να ανακοινώσει την ανανέωση και ενίσχυση της συνεργασίας του με το Οινοποιείο Καραμήτρου.

Το Winery Monsieur Nicolas by G. Karamitros θα συνεχίσει να στηρίζει την ομάδα μας και την αγωνιστική περίοδο 2025-26, αποτελώντας χορηγό και σταθερό πυλώνα στις επιτυχίες και την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια. Όπως ένα καλό κρασί που με τον καιρό γίνεται ακόμα καλύτερο, έτσι κι η σχέση και συνεργασία μας με την οικογένεια Καραμήτρου δυναμώνει και ωριμάζει, γεμίζοντάς μας αισιοδοξία για όσα έρχονται.

Με κοινό όραμα, συνεχίζουμε μαζί να στοχεύουμε σε ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις, συνδυάζοντας, αφοσίωση στον τόπο μας και σκληρή δουλειά.

Από την καρδιά της Ελλάδας, στα εύφορα εδάφη γύρω από τη Λίμνη Πλαστήρα, το Winery Monsieur Nicolas επενδύει καθημερινά σε πρώτες ύλες κορυφαίας ποιότητας. Το 2000, με την εμφιάλωση του ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ ΟΠΑΠ, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για την οικογένεια Καραμήτρου – ένα ορόσημο που σηματοδότησε την εκκίνηση μιας λαμπρής πορείας.

Έκτοτε, η συνεχής συμμετοχή σε εκθέσεις και γευσιγνωσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και οι διεθνείς διακρίσεις κατέστησαν τα κρασιά Winery Monsieur Nicolas by G. Karamitros γνωστά σε όλο τον κόσμο.

Σήμερα, η παραγωγή φτάνει τις 300.000 φιάλες ετησίως, με 17 ετικέτες από ποικιλίες όπως Μαύρο Μεσενικόλα, Λημνιώνα, Μαλαγουζιά, Μοσχάτο Αμβούργου, Ασύρτικο, Ροδίτης, Μπατίκι, Chardonnay, Syrah, Cabernet Sauvignon και Carignan – έτοιμες να κερδίσουν κάθε φίλο του κρασιού.

Το οινοποιείο διαθέτει 110 στρέμματα ιδιόκτητων και 250 στρέμματα συνεργαζόμενων αμπελώνων στην περιοχή, με εγκαταστάσεις στον Μεσενικόλα, στις πλαγιές των Αγράφων, μόλις δύο χιλιόμετρα από τη Λίμνη Πλαστήρα, αλλά και περιφερειακά της πόλης της Καρδίτσας.

Τα κρασιά του Winery Monsieur Nicolas by G. Karamitros βρίσκονται σε επιλεγμένες κάβες, wine bars και εστιατόρια σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό – από την Αμερική και τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία, την Κίνα, τη Σιγκαπούρη, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Αγγλία, την Αυστρία, την Κύπρο και τη Νορβηγία – μεταφέροντας παντού την τέχνη της ελληνικής αμπελουργίας και οινοποίησης».

