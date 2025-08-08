ΕΛΑΣ: Ταυτοποιήθηκαν οπαδοί που απειλούσαν τους διαιτητές των τελικών της GBL

Συνολικά 8 άτομα που απειλούσαν τους διαιτητές των δύο πρώτων τελικών μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, ταυτοποίησε η Εληνική Αστυνομία.

Στην ταυτοποίηση συνολικά 8 οπαδών που απειλούσαν τους διαιτητές των δύο πρώτων τελικών της Stoiximan GBL, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, όπως ανακοίνωσε η ίδια μέσω δελτίο τύπου την Παρασκευή το μεσημέρι.

Οι συγκεκριμένοι, μετά το τέλος των αγώνων μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, έπαιρναν τηλέφωνο τους διαιτητές από άγνωστους αριθμούς, ενώ παράλληλα τους έστειλαν και μηνύματα στους προσωπικούς λογαριασμούς που διατηρούν στα social media, όπου του έβριζαν και τους απειλούσαν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση...

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε περιστατικό με απειλές σε βάρος διαιτητών, το οποίο έλαβε χώρα μετά το πέρας των ελληνικών τελικών αγώνων καλαθοσφαίρισης, που διεξήχθησαν την 30-05-2025 και την 01-06-2025 αντίστοιχα.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν -8- άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- απειλή και παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό.

Ειδικότερα, μετά το πέρας των ανωτέρω αγώνων, οι κατηγορούμενοι προέβησαν σε σωρεία κλήσεων από άγνωστους αριθμούς σε βάρος των διαιτητών, ενώ παράλληλα απέστειλαν απειλητικά και υβριστικά μηνύματα στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα πλαίσια αυτεπάγγελτης προανάκρισης που διενεργήθηκε προς εξακρίβωση των δραστών, αλλά και κατόπιν επισταμένων ερευνών, ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία των ανωτέρω ατόμων και πιστοποιήθηκε η εμπλοκή τους στο περιστατικό.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.