Ο Άρης δεν έχει ολοκληρώσει τις κινήσεις του για τη δημιουργία ελληνικού κορμού καθώς απομένει μία ακόμη προσθετική ενέργεια και θα αφορά παίκτη ο οποίος θα έχει υποστηρικτικό ρόλο στις θέσεις «3» και «4».

Καθώς βρίσκεται σε διαδικασία κοινοποίησης των συμφωνιών και προγραμματισμού της προετοιμασίας αλλά και των φιλικών αγώνων ενόψει της πρώτης προπόνησης (18/8), στον Άρη έχουν προχωρήσει στη λήψη δύο αποφάσεων που αφορούν το έμψυχο δυναμικό. Η πρώτη απορρίπτει το ενδεχόμενο προσθήκης έβδομου ξένου στην παρούσα περίοδο. Νίκος Ζήσης και Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς έχουν συμφωνήσει ότι είναι προτιμότερο να δουν την ομάδα στα τεστ προετοιμασίας για να διαπιστώσουν τα στοιχεία που θα χρειαστεί να προσθέσουν. Αυτό σημαίνει ότι πριν τα τέλη του Σεπτέμβρη δεν θα αποκτηθεί έβδομος ξένος.

Η δεύτερη απόφαση προβλέπει την απόκτηση ενός ακόμη… ελληνικού διαβατηρίου και για την ακρίβεια φόργουορντ ο οποίος θα έχει υποστηρικτικό ρόλο στις θέσεις «3» και «4» καθώς για τις συγκεκριμένες θέσεις υπάρχουν μόνο οι Χάρελ, Κουλμπόκα και Γκιουζέλης. Η περίπτωση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου δεν απασχολεί καθώς, στις επαφές που έγιναν, διαπιστώθηκε διάσταση απόψεων τόσο επί του αγωνιστικού όσο και του οικονομικού. Στόχος του Νίκου Ζήση είναι η ολοκλήρωση των κινήσεων έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας ούτως ώστε ο παίκτης να είναι «παρών» στην πρώτη προπόνηση της ομάδας.