Η ΚΑΕ Άρης επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Γιώργο Γκιουζέλη καθώς ο 30χρονος φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων.

Το Gazzetta είχε γράψει για την οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και απέμενε μόνο η επικύρωσή της. Σε αυτή την ενέργεια προχώρησε η ΚΑΕ Άρης η οποία εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση αναφέροντας ότι… «Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Γκιουζέλη έως το 2027. Ο Γιώργος Γκιουζέλης είναι ο τρίτος αθλητής που παραμένει στην ομάδα μας από την περσινή σεζόν, μετά τον Λευτέρη Μποχωρίδη και τον Βασίλη Καζαμία.

Γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου του 1995 και με ύψος 2.04μ. αγωνίζεται στη θέση του πάουερ φόργουορντ. Ο 30χρονος αθλητής, μετά την παρουσία του στα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, μεταπήδησε στην Αγία Παρασκευή, 2014. Ένα χρόνο αργότερα αγωνίστηκε στον Ιωνικό Νικαίας και το 2016 έπαιξε στο Περιστέρι. Τη σεζόν 2017-18 φόρεσε τη φανέλα της Δάφνης Δαφνίου και τις επόμενες δύο σεζόν έπαιξε στον Κόροιβο Αμαλιάδας και τον και Διαγόρα Δρυοπιδέων.

Το 2020 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη Stoiximan GBL, με τον Ηρακλή και το 2021 επέστρεψε στον Ιωνικό Νικαίας. Το 2022 υπέγραψε διετές συμβόλαιο με το Περιστέρι και στα μισά της σεζόν 2022-23 «μετακόμισε» στην Καρδίτσα. Το 2023 υπέγραψε στον Απόλλων Πατρών και πέρυσι φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του ΑΡΗ».

Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι οι «κίτρινοι» θα προχωρήσουν σε μια ακόμη κίνηση ενίσχυσης στις θέσεις «3» και «4» με την οποία θα «κλείσει» και το ρόστερ.