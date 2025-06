Μετά τη Ζάκυνθο και την Τζια, ο Εβάν Φουρνιέ ετοιμάζει βαλίτσες για Μύκονο και ζήτησε συμβουλές από τους followers του στο Twitter.

Ο Ολυμπιακός έκλεισε τη σεζόν 2024/25 ως πρωταθλητής Ελλάδας και ο Εβάν Φουρνιέ βάζει... πλώρη για Μύκονο. Μετά τη Ζάκυνθο και την Τζια, ο Γάλλος σταρ των «ερυθρόλευκων» συνεχίζει το tour έχοντας ως επόμενο προορισμό το Νησί των Ανέμων!

Κατά την προσφιλή του συνήθεια, ο Φουρνιέ ζήτησε συμβουλές από τους διαδικτυακούς του ακόλουθους για τα μέρη της Μυκόνου που πρέπει να επισκεφτεί.

«ΟΚ, φίλοι μου. Είναι η ώρα. Μύκονος, ποια είναι τα highlights;», ρώτησε στο Twitter και δέχτηκε καταιγισμό απαντήσεων και σχολίων.

Ok my friends its time…Mykonos highlights???😈