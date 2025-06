Μπατούμ για Φουρνιέ - Ναν: «Αυτή η σειρά είναι πραγματικά τρελή!»

Ο Νικολά Μπατούμ σχολίασε την κόντρα ανάμεσα στον Εβάν Φουρνιέ και τον Κέντρικ Ναν.

Είναι γνωστό πως ο Νικολά Μπατούμ παρακολουθεί τον Ολυμπιακό και φυσικά τον καλό του φίλο και συμπαίκτη στην εθνική Γαλλίας, Εβάν Φουρνιέ.

Ο 36χρονος Γάλλος φόργουορντ μάλιστα όπως φάινεται, παρακολουθεί και το ελληνικό πρωτάθλημα με τα όσα συνέβησαν στο Game 3 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να μην του περνάνε αδίαφορα. Συγκεκριμένα, αναδημοσίευσε βίντεο από την αψιμαχία του Εβάν Φουρνιέ με τον Κέντρικ Ναν σχολιάζοντας: «Αυτή η σειρά είναι πραγματικά τρελή και ήταν απλά το Game 3», ενώ συνόδευσε την ανάρτησή του με emoji ποπ κορν.

This series is absolutely insane 🍿 It was only Game 3😅 https://t.co/zpwZLRJhbH