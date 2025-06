Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με σχετική ανάρτηση στα social media έκανε λόγο για ενότητα και ότι ειναι φτιαγμένη για να ξεπερνάει τα όρια.

Με την πλάτη στον τοίχο βρέθηκε ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα στο Game 3 της σειράς καθώς ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με 99-88 στο ΟΑΚΑ.

Λίγες ώρες αργότερα έκανε ένα ποστάρισμα δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια και ότι τίποτε δεν έχει τελειώσει ακόμα.

«Ενότητα και δύναμη σε κάθε στιγμή! Αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη για να ξεπερνά τα όρια!» ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση των «πρασίνων» στο «X».

Unity and strength in every moment!



This team was made to break limits! ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp #StoiximanGBL pic.twitter.com/iwHElYsa0x