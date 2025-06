Ιντάλγκο για το φάουλ του Ναν στον Φουρνιέ: «Νόμιζα ότι παίζαμε μπάσκετ, όχι WWE»

Ο πρώην βολεϊμπολίστας του Ολυμπιακού, Σαλβαδόρ Ιντάλγκο πήρε θέση για τα όσα έγιναν στον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ και προηγείται με 2-1 στους τελικούς της Stoiximan GBL. Και ο τρίτος τελικός πάντως είχε ένταση και... παρατράγουδα, με τον Ναν να κάνει πολύ σκληρό φάουλ στον Φουρνιέ, ενώ ο Γάλλος έκανε άσεμνη χειρονομία προς τον κόσμο και αποβλήθηκε.

Ο πρώην βολεϊμπολίστας των Πειραιωτών Σαλβαδόρ Ιντάλγκο σχολίασε τα όσα έγιναν και τόνισε πως το φάουλ του Ναν στον Φουρνιέ θύμισε WWE, ενώ στάθηκε και στη συμπεριφορά του κόσμου των πράσινων.

«Νόμιζα ότι παίζαμε μπάσκετ, όχι WWE. Παίζετε ένα άλλο άθλημα στο λάθος μέρος και προσποιείστε ότι είστε καλοί μαζί μας. Όχι», έγραψε

I thought they play basketball. Not WWE. So yall playing another sport in the wrong place and you pretend us to be nice with yall. Hell NOOO ….. pic.twitter.com/kAUxIDOVmt