Το συγκινητικό μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Αντώνη Νταή: «Δεν έφυγες ποτέ από τις καρδιές μας»

Συμπληρώνονται τρία χρόνια από τον θάνατο του Αντώνη Νταή και η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση.

Στις 24 Ιανουαρίου 2020 είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών ο Αντώνης Νταής. Ένας άοκνος εργάτης της ομάδας ο οποίος φρόντιζε να είναι όλα στην εντέλεια στο ΣΕΦ.

Με αφορμή την συμπλήρωση τριών χρόνων από τον ξαφνικό του θάνατο, η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε μια άκρως συγκινητική ανάρτηση στα social media.

«Μπορεί να μην σε βλέπουμε αλλά δεν έφυγες ποτέ από τις καρδιές μας» ανέφερε χαρακτηριστικά...

🕊️🙏🏾 Antonis Ntais: 1963-2020



~ You may be gone from our sight, but you are never gone from our hearts.~#OlympiacosBC pic.twitter.com/IFIpZzVMld