Ο Λαρεγουάτζου Μπολουγειτίφι, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στη γενιά του από τη Νιγηρία, κάνει δοκιμαστικές προπονήσεις στον Ολυμπιακό.

Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Αφρικής ενδεχομένως να βρίσκεται στο ρόστερ της ακαδημίας του Ολυμπιακού. Λαρεγουάτζου Μπολουγειτίφι. Ένα όνομα προφανώς άγνωστο στους περισσότερους, αλλά όχι και στους «ερυθρολεύκους».

Ο Νιγηριανός είναι 15 ετών και σύντομα θέλει να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι. Κάτι που όπως φαίνεται θα συμβεί μέσω του Draft, στα επόμενα χρόνια.

Ο Μπολουγειτίφι έχει προοπτική να φτάσει τα 2.16 και προπονείται σε δοκιμαστικά με διάφορες ομάδες στην Ευρώπη. Μία εξ αυτών και ο Ολυμπιακός. Ο 15χρονος φόργουορντ άφησε τρομερές εντυπώσεις στους Πειραιώτες, ειδικότερα στο επιθετικό κομμάτι και στον τρόπο που εκτελούσε.

NEWS: Larewaju Boluwatife (@showtime_bolu), a 6-foot-8 point forward from Nigeria who projects as a first-round choice in his draft class, recently finished a trial with the Olympiacos Youth Team, he revealed to BALL CHAT WITH KENNY. pic.twitter.com/wNSFqJQQxL