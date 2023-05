O ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό (19:15) στο δεύτερο ματς των ημιτελικών της Basket League.

Επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα για τον Ολυμπιακό μετά τη δεύτερη θέση στη Euroleague και την ήττα στον τελικό με τη Ρεάλ. Οι Πειραιώτες κοντράρονται με τον ΠΑΟΚ στο PAOK Sports Arena (19:15, ΕΡΤ 3) για τον δεύτερο ημιτελικό της Basket League και θέλουν να γυρίσουν τον διακόπτη και να παρουσιαστούν έτοιμοι στα επόμενα ματς του πρωταθλήματος σε ημιτελικούς και τελικούς. Στο πρώτο ματς του ΣΕΦ, η ομάδα του Μπαρτζώκα είχε επικρατήσει με 83-65. Η πρόκριση κρίνεται στις τρεις νίκες, αφού η σειρά είναι best of five.

«Θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να βγάλουμε ενέργεια στο παιχνίδι μας, για να ματσάρουμε την ταχύτητα του Ολυμπιακού. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε χρονικά την καλή εικόνα που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο του πρώτου αγώνα και να είμαστε ακόμη πιο ανταγωνιστικοί», ήταν τα λόγια του προπονητή του ΠΑΟΚ, Φώτη Τακιανού που δεν αντιμετωπίζει κάποια απουσία παίκτη του

Στον αντίποδα ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει ένα σημαντικό γρανάζι της ρακέτας του, τον Ταρίκ Μπλακ. Ο έμπειρος ψηλός δεν ακολούθησε την αποστολή του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη για το Game 3, αφού ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο αριστερό γόνατο. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής και ο Αϊζάια Κάνααν, αφού δεν βρίσκεται στη λίστα των play-offs για τους ερυθρολεύκους.