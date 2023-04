Ο ΕΣΑΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα των play-offs της Basket Leugue που ξεκινά στις 20 Απριλίου με το Ολυμπιακός-Άρης.

Μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ το πρωί της Μ.Πέμπτης (13/04) οριστικοποιήθηκε και το πρόγραμμα των φετινών play-offs της Basket League. Με ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος γνωστοποίησε πως αφετηρία της επόμενης φάσης του πρωταθλήματος είναι η 20ή ημέρα του Απρίλη.

Αναλυτικά τα ζευγάρια και το πρόγραμμα

Ολυμπιακός - Άρης

Ολυμπιακός - Άρης (20/04, 19:15)

Άρης - Ολυμπιακός (22/04,15:45)

Παναθηναϊκός - Κολοσσός

Παναθηναϊκός - Κολοσσός (22/04,19:15)

Κολοσσός - Παναθηναϊκός (26/04,15:45)

Περιστέρι - ΑΕΚ

Περιστέρι - ΑΕΚ (23/04,19:15)

ΑΕΚ - Περιστέρι (27/04,19:15)

ΠΑΟΚ - Προμηθέας

ΠΑΟΚ - Προμηθέας (23/04,16:00)

Προμηθέας - ΠΑΟΚ (26/04 ή 29/04) που αναμένεται να αποφασιστεί βάσει του EuroCup

** Σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε πως πρόκειται για σειρά best of three και προκρίνεται εκείνος που θα φτάσει τις δύο νίκες.