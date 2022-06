EuroLeague για Πρίντεζη: «Ένας θρύλος αποσύρεται! Τι καριέρα»!

Ο Γιώργος Πρίντεζης αποσύρθηκε ως νταμπλούχος και η EuroLeague υποκλίθηκε στον αρχηγό του Ολυμπιακού που φόρεσε για τελευταία φορά τα ερυθρόλευκα.

Ο Γιώργος Πρίντεζης κατέκτησε το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια πήρε το μικρόφωνο και απευθύνθηκε στους οπαδούς των «ερυθρόλευκων» που γέμισαν το ΣΕΦ.

«Απ' του χρόνου θα βλέπουμε την αγαπημένη ομάδα μας παρέα» ήταν το μήνυμα του αρχηγού του Ολυμπιακού που αποσύρθηκε ως νταμπλούχος μέσα σε αποθέωση, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δηλώνει ευγνώμων προς τον βετεράνο φόργουορντ.

«Ένας θρύλος του παιχνιδιού ανακοινώνει την απόσυρσή του! Τι καριέρα για τον Γιώργο Πρίντεζη του Ολυμπιακού...» ήταν το μήνυμα της EuroLeague για τον Πρίντεζη, ο οποίος πανηγύρισε τους back-to-back τίτλους τη διετία 2012-13, ήταν μέλος της All-Decade Team 2010-20 και μέλος της All-EuroLeague First Team 2016-17, αποχωρώντας με 3.599 πόντους, 1.452 ριμπάουντ και 354 ασίστ στη διοργάνωση

A legend of the game announces his retirement!



What a career for @olympiacosbc man Georgios Printezis 👏 pic.twitter.com/R5Zt18RnI7