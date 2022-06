ΚΑΕ ΠΑΟΚ για Βιεϊρίνια: «Άλλη μια σεζόν στο PAOK Sports Arena»!

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποθέωσε τον Αντρέ Βιεϊρίνια, μετά την ανανέωση του με την ποδοσφαιρική ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά.

Ο Πορτογάλος διεθνής, Αντρέ Βιεϊρίνια, θα είναι και τη σεζόν 2022-23 ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Η Ασπρόμαυρη ΚΑΕ από την πλευρά της χαιρέτισε την παραμονή του αρχηγού του Δικεφάλου, ο οποίος ως γνωστόν είναι και μπασκετικός και συχνάζει στο PAOK Sports Arena, όπου παρακολουθεί συστηματικά τις προσπάθειες της μπασκετικής ομάδας του ΠΑΟΚ.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Αντρέ Βιεϊρίνια, ένας πραγματικός ηγέτης και μεγάλος μπασκετόφιλος, επέκτεινε το συμβόλαιο του ως το 2023! Άλλη μια χρονιά στα ασπρόμαυρα, άλλη μια χρονιά στο PAOK Sports Arena», ανέφερε το tweet της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Βιεϊρίνια, εκτός από θαμώνας του κλειστού της Πυλαίας, είχε συμμετάσχει παλαιότερα και σε spot της ΚΑΕ για την προώθηση εισιτηρίων διαρκείας.

Very happy to hear that Andre Vieirinha, a true leader and a huge basketball fan, has extended his contract until 2023! @PAOK_FC 👏🏻👏🏻

One more year with #blackandwhite 🏁

One more year 👉🏼 PAOK Sports Arena🏀 #PAOK ⚫️⚪️ #captain pic.twitter.com/dmJT9OLkL9