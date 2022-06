Συνεχίζει στον Απόλλωνα Πάτρας ο Βετούλας

Ο Νίκος Βετούλας θα παραμείνει στην άκρη του πάγκου του Απόλλωνα και τη νέα σεζόν αφού οι Πατρινοί ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον 48χρονο προπονητή.

Ο Απόλλων Πάτρας θα συνεχίσει να πορεύεται με τον Νίκο Βετούλα στην άκρη του πάγκου, ανακοινώνοντας την ανανέωση της συνεργασίας των δυο πλευρών.

«Ο Νίκος Βετούλας συνεχίζει να γράφει στο βιβλίο της ιστορίας του Συλλόγου.

Μοναδικές σελίδες στο βιβλίο της ιστορίας του Απόλλωνα θα συνεχίσει να γράφει και τη σεζόν 2022-2023 ο Νίκος Βετούλας! Η σχέση του με τον Σύλλογο είναι αυτή που χαρακτηρίζει τις οικογένειες και τέτοια θα παραμείνει με στόχο η ομάδα πάντα να κυνηγά τις δικές της κορυφές!

Νίκο μαζί θα προχωρήσουμε, συνέχισε να καθοδηγείς με τον δικό σου ξεχωριστό τρόπο την ομάδα μας, την οποία αγαπά και στηρίζει όλη η Πάτρα!

Το who is who